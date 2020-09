Sandra Näslund är på läger i Schweiz. Foto: Bildbyrån

Skicrosslandslaget på utlandsläger: ”Känns lite märkligt”

Både längd- och skidskyttelandslaget ställde in sina utlandsläger på grund av coronapandemin. Men skicrosslandslaget befinner sig just nu i schweiziska Zermatt.

– Det var lite konstigt när man väl for iväg, säger stjärnan Sandra Näslund till SVT Sport.

Både längd- och skidskyttelandslaget hade tänkt åka till Frankrike på träningsläger inför den kommande säsongen, men bägge ställde in på grund av riskerna som coronapandemin medför. Skicrosslandslaget valde ändå att åka till Zermatt, Schweiz, för en veckas läger på snö. – Jämför man Sverige med här nere så vet jag inte om det är så mycket värre här. Det är svårt att träna skicross på hemmaplan. Det är kanske lite enklare att åka rullskidor och få till någorlunda träning ändå. Det behövs ju snö för att vi ska kunna träna det vi gör. Det är svårare för oss att få till liknande förhållanden, säger Näslund. Munskydd i gondolerna Coronapandemin gör sig ändå påmind i Zermatt. – Man behöver munskydd i gondolerna och så där. Ibland när man är inomhus också. Man är lite mer försiktig och bär munskydd ofta, men väl uppe i backen märks det inte av så mycket, säger 24-åriga Näslund. Hur var det att resa iväg? – Det var lite konstigt när man väl for iväg, då man hade varit hemma sedan mars. Det känns lite märkligt, men även om vi inte vet så mycket om säsongen så räknar vi ju med att den blir av och då måste vi ju förbereda oss på bästa sätt, säger hon. ”Jag vill fortsätta vara bäst” Säsongen är planerad att dra igång i franska Val Thorens den 4 december och i februari 2021 ska VM avgöras i kinesiska Zhangjiakou. Näslund går in i säsongen som segrare i den totala världscupen. – Det är klart att jag vill fortsätta vara bäst i världen och det är klart att VM är ett stort mål, ifall det blir av, säger hon. KLIPP: Sandra Näslund ser tillbaka på galna kraschen: ”Det blev bara svart” (28/4) Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Sandra Näslund kraschade ordentligt i Ryssland. Foto: SVT/Klas Rockberg, Svenska Skidförbundet Dela på Facebook Dela på Twitter