Inför skidskytte-VM: ”Oförskämt bra”

I veckan startar höjdpunkten på skidskyttesäsongen – VM i italienska Antholz. Sverige har, genom framför allt Hanna Öberg, stora chanser på medalj. Landslagschefen för skidskyttarna, Anders Byström, ger en positiv rapport inför mästerskapet.

– Alla ser pigga ut och vi hade bra testlöp i helgen, så det ser bra ut, säger han till SVT Sport.

Ris och ros

Inför mästerskapet har det varit blandade resultat från det svenska laget. På damsidan har formen varit väldigt bra hos många, medan det gått tyngre för herrarna. Något som speglar sig i känslan inför mästerskapet.

– På killsidan är de revanschsugna efter lite mindre bra prestationer. Så där är det verkligen knuten näve, säger Byström och fortsätter.

– Tjejerna har ett självförtroende i gruppen som märks tydligt, det är en lugn och trygg stämning men ändå förväntasfullt inför vad som komma skall.

Fokus på skytte

Laget har varit på läger i Italien för att ladda inför VM. Där har de kunnat förbereda sig på hög höjd, som det även är i Antholz. För damerna har det handlat om att konservera den fina form som finns, men samtidigt behålla suget och hungern och inte känna att de bränt all krut.

För några av herrarna har träningslägret inneburit extra fokus på skyttet för att hitta tillbaka till självförtroendet.

– Vi har lagt lite mer krut på någon på skyttet, för att få trygghet i det. Vi vet att de kan, har sett det hela året på träning. Det är en självförtroende-grej det där att bli trygg i att sätta skotten, det har vi jobbar mycket med och det känns bättre nu än tidigare, säger Byström.

”Värsta tävlingen att starta med”

När vi pratar med landslagschefen är han ute och åker skidor och meddelar från spåren att det är fina förhållanden som väntar åkarna. Under söndagen anlände de åkare som ska köra mixstafett och under måndagen anländer resterande halvan av trupen. Men vilka som anlände vilken dag vill han inte gå in på.

– Då avslöjar jag vilka som ska köra mixstafetten och det ska jag inte göra, men vi har bra chans på medalj. Det brukar vara väldigt spännande på mixstafett, så det är värsta tävlingen att starta med ur tränarsynpunkt, att man måste stå och vara nervös hela tiden, men det är kul också, säger Byström.

KLIPP: Öberg tog säsongens första seger i genrepet (26 januari 2020)