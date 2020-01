Kaosväder väntar skidskyttarna i Oberhof

1 Svetlana Mironova RUS 14.30.30

2 Mona Brorsson SWE 14.31.00

8 Julia Simon FRA 14.34.00

13 Tiril Eckhoff NOR 14.36.30

15 Lisa Vittozzi ITA 14.37.30

16 Marte Olsby Röiseland NOR 14.38.00

17 Linn Persson SWE 14.38.30

19 Kaisa Mäkäräinen FIN 14.39.30

20 Paulina Fialkova SVK 14.40.00

21 Hanna Öberg SWE 14.40.30

22 Denise Herrmann GER 14.41.00

24 Dorothea Wierer SWE 14.42.00

34 Anais Bescond FRA 14.47.00

36 Justine Braisaz FRA 14.48.00

37 Ingrid L Tandrevold NOR 14.48.30

47 Elvira Öberg SWE 14.53.30

76 Anna Magnusson SWE 15.08.00

93 Johanna Skottheim SWE 15.16.30