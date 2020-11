Norska stjärnan har problem inför premiären: ”Kan inte andas”

Den norska skidskyttepremiären i det kuperade Sjusjöen den senaste helgen ställdes in och istället körde landslagsåkarna testlopp under måndagen och tisdagen på samma ställe. Under måndagen körde man en sprint över 7,5 km i dimma och regn. Under tisdagen körde man en masstart över 12,5 km i uppehåll och nollgradigt.

– De här förhållandena med fuktig luft är speciellt svåra för lungorna och jag får utreda det här noggrant. Jag kan inte andas, säger 30-åriga Eckhoff som aldrig upplevt liknande problem i karriären.

Det lät ordentligt om Eckhoff i terrängen.

– Ingrid (Tandrevold) sa att jag lät som en panflöjt, säger Eckhoff.

Gör det dig bekymrad?

– Jag har inte upplevt det tidigare och får prata med någon som kan problematiken, säger Eckhoff.

Undersöks inför premiären i Kontiolahti

Den närmaste tiden ska Eckhoff undersökas för att se om att det är något annat än fuktig luft som påverkat lungkapaciteten, detta inför nästa veckas avresa till världscuppremiären i finländska Kontiolahti, där den förra säsongens avslutades i förtid i pandemins tecken.

– Det är ingen stor sak men samtidigt har den skapat osäkerhet och då får vi utreda det här och hoppas på bra provsvar säger landslagstränaren Sverr Huber Kaas.

Ofrånkomligt dyker coronafrågan upp.

– Vi har testat oss flera gånger och varit i karantän fram till testloppen så det är så pass osannolikt att jag inte vill spekulera i det, säger Kaas.

Eckhoff var tre i de bägge testloppen efter segrande Marte Olsbu Röiseland, tog tre VM-guld i Östersund 2019, och den omeriterade 23-åriga Ida Lien.