1) Johannes Thingnes Bø, Norge, 36.12,0 (3), 2) Vetle Sjåstad Christiansen, do, +19,3 (2), 3) Sturla Holm Lægreid, do, +35,3 (2), 4) Tarjei Bø, do, +36,4 (1), 5) Emilien Jacquelin, Frankrike, 49,7 (2), 6) Vytautas Strolia, Litauen, +55,6 (1), 7) Sebastian Samuelsson, Sverige, +59,3 (2), 8) Justus Strelow, Tyskland, +1.00,1 (1), 9) Sebastian Stadler, Schweiz, +1.06,1 (2), 10) Fabien Claude, Frankrike, +1.18,4 (3).

Övr sv plac

14) Jesper Nelin +1.27,3 (2), 26) Martin Ponsiluoma +2.36,1 (5).