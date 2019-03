Christer Ulfbåge: ”Det har aldrig hänt förut under en tävling”

Under många år lotsade Christer Ulfbåge, 76, och Kalle Grenemark, 56, SVT:s tittare genom skidskyttesändningarna.

Under tisdagen gästade de André Pops i VM-magasinet och berättade bland annat om hur de såg Hanna Öbergs guldlopp från läktarplats.

– Jag blev hes! Det har jag aldrig blivit förut under en skidskyttetävling, säger Ulfbåge.

Experten Grenemark var mäkta imponerad av Hanna Öbergs prestation. – Det har varit helt enormt. Det hon gör går inte att beskriva med ord. Fokuseringen vid sista skyttet var helt magiskt. Jag tror inte att många skulle fixa, det säger han. Besöket i VM-magasinet bjöd också på en skön tillbakablick tillsammans med Helena Ekholm. Se hela klippet i spelaren ovan. Dela Dela