Freestyle-VM i Kina blir inte av: ”Det är omöjligt”

Det blir inget freestyle-VM i Kina på grund av landets karantänskravet på 14 dagar.

Internationella skidförbundet Fis har meddelat att mästerskapet ställs in.

– Det mejlet jag fick från Fis i dag säger inget annat än att det ställs in. Fis säger att det ställs in, men Kina har inte meddelat det officiellt till Fis eller andra länder ännu. Det förväntas komma in några dagar, säger Anders Olofsson, sportchef för puckellandslaget, till SVT Sport.