När SM-veckan 2021 ställdes in på grund av de dåvarande restruktionerna erbjöds Borås att ansöka om värdskapet igen. Nu är alla formella beslut tagna och det står klart att SM-veckan vintern 2021 arrangeras i Borås.

– Det blev ingen SM-vecka i Borås ifjol men skid-SM avgjordes där och det blev ett mycket lyckat arrangemang. Vi ser därför fram emot att Borås tar sig an hela SM-veckan 2025 och fortsätter att utveckla detta koncept som för SVT:s tv-tittare är en populär publikfavorit, säger SVT:s sportchef Åsa Edlund Jönsson.

Sydligaste staden att arrangera

Borås har arrangerat SM-veckans sommarupplaga två gånger, 2014 och 2017. Nu blir de den sydligaste staden som har arrangerat SM-veckans vintervecka.

– Med tanke på att vi tvingades ställa in vinterveckan i Borås under pandemin är vi väldigt glada att Borås återigen tar sig an värdskapet för SM-veckan. Vi vet sedan tidigare att Borås har mycket goda förutsättningar samt erfarenheten att arrangera SM-veckan med allt vad det innebär, säger Stefan Bergh, generalsekreterare på Riksidrottsförbundet.