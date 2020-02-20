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SM-veckan

Guide: Så ser du den nordligaste SM-veckan

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I slutet av mars är det dags för SM-veckan vinter igen och SM-veckan har aldrig varit så långt norrut tidigare som i år då Luleå och Boden delar på värdskapet.

Tjugo olika sporter kommer att synas i sändningarna. Allt från längdskidor, bowling och draghundar till rally och armbrytning och allt kommer att avgöras på elva olika arenor.

Sju dagars SM-tävlande med start onsdag 25 mars och det mesta av det bästa direkt i SVT.

Preliminärt sändningsschema i SVT

Preliminärt sändningsschema i SVT

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Onsdag 25 mars

13:00-13:45 SVT1: SM-veckan Slalom damer åk 1  

14:15-15:00 SVT1: SM-veckan Slalom herrar åk 1  

16:00-16:45 SVT1: SM-veckan Slalom damer åk 2  

17:15-18:00 SVT1: SM-veckan Slalom herrar åk 2  

Torsdag 26 mars

12:00-18:00 SVT1: SM-veckan 

Hålltider

12:15-14:00 SVT1: längdskidor herrar 30 km F 

13:30-15:00 SVT Play (SVT1 fr 14:00) Skicross 

15:00-16:10 SVT1: längdskidor daner 15 km F  

16:15-18:00 SVT1: Parallellslalom 

Fredagen 27 mars

09:10-18:00 SVT1: SM-veckan  

Hålltider 

09:15-10:10 SVT1: Skidskytte masstart herrar

10:30-11:20 SVT1: Skidskytte masstart damer

11:30-12:30 SVT1: Puckelpist 

12:35-14:05 SVT1: Längdskidor stafett herrar 

14:15-15:05 SVT1: Längdskidor stafett damer 

15:00-18:00 SVT Play (SVT1 fr 17:00) Skoter stadioncross 

18:15-19:00 SVT Play Armbrytning 

Lördag 28 mars

09:45-17:50 SVT1: SM-veckan 

Hålltider 

10:00-11:00 SVT1 Puckelpist 

11:00-12:50 SVT1 Längdskidor sprint K 

13:00-17:30 SVT Play  RallyX/Crosscart/Isracing bil

14:00-15:00 SVT1 Skidskytte mixed stafett

15:00-16:30 SVT1 RallyX/crosscart semifinaler och finaler

17:00-19:30 SVT Play kval cykeltrial/Xtrial

17:10-17:30 SVT1 Isracing finaler 

18:30-19:15 SVT Play Armbrytning 

Söndag 29 mars

09:30-18:00 SM-veckan  

Hålltider 

08:25-11:30 SVT Play rally kval 

09:45-10:45 SVT1 cykeltrial final 

11:00-11:45 SVT1 X-trial final 

12:30-14:00 SVT1 rally finaler 

15:00-16:00 SVT1 jujutsu 

16:05-17:50 SVT1 Längdskidor 15 km herrar intervallstart F 

Måndag 30 mars

09:10-18:00 SVT1 SM-veckan 

Hålltider 

09:20-10:05 SVT1 skidorientering herrar 

10:00-12:00 SVT Play (från 11:00 i SVT1) Virtuell bil 

10:15-11:00 SVT1 skidorientering damer 

12:30-13:40 SVT1 längskidor 10 km 10 km intervallstart damer F 

14:30-18:15 SVT Play (i SVT1 14:30-16:00) draghund 

16:00-16:50 SVT1 bowling tremanna herrar 

17:10-18:00 SVT1 bowling tramanna damer 

13:00-13:45 SVT1: SM-veckan Slalom damer åk 1  

14:15-15:00 SVT1: SM-veckan Slalom herrar åk 1  

16:00-16:45 SVT1: SM-veckan Slalom damer åk 2  

17:15-18:00 SVT1: SM-veckan Slalom herrar åk 2  

Tisdag 31 mars

10:00-16:00 SM-veckan 

10:05-11:50 längskidor damer 30 km intervallstart K 

12:30-16:00 längdskidor herrar 50 km intervallstart K

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