Guide: Så ser du den nordligaste SM-veckan

Onsdag 25 mars
13:00-13:45 SVT1: SM-veckan Slalom damer åk 1
14:15-15:00 SVT1: SM-veckan Slalom herrar åk 1
16:00-16:45 SVT1: SM-veckan Slalom damer åk 2
17:15-18:00 SVT1: SM-veckan Slalom herrar åk 2
Torsdag 26 mars
12:00-18:00 SVT1: SM-veckan
Hålltider
12:15-14:00 SVT1: längdskidor herrar 30 km F
13:30-15:00 SVT Play (SVT1 fr 14:00) Skicross
15:00-16:10 SVT1: längdskidor daner 15 km F
16:15-18:00 SVT1: Parallellslalom
Fredagen 27 mars
09:10-18:00 SVT1: SM-veckan
Hålltider
09:15-10:10 SVT1: Skidskytte masstart herrar
10:30-11:20 SVT1: Skidskytte masstart damer
11:30-12:30 SVT1: Puckelpist
12:35-14:05 SVT1: Längdskidor stafett herrar
14:15-15:05 SVT1: Längdskidor stafett damer
15:00-18:00 SVT Play (SVT1 fr 17:00) Skoter stadioncross
18:15-19:00 SVT Play Armbrytning
Lördag 28 mars
09:45-17:50 SVT1: SM-veckan
Hålltider
10:00-11:00 SVT1 Puckelpist
11:00-12:50 SVT1 Längdskidor sprint K
13:00-17:30 SVT Play RallyX/Crosscart/Isracing bil
14:00-15:00 SVT1 Skidskytte mixed stafett
15:00-16:30 SVT1 RallyX/crosscart semifinaler och finaler
17:00-19:30 SVT Play kval cykeltrial/Xtrial
17:10-17:30 SVT1 Isracing finaler
18:30-19:15 SVT Play Armbrytning
Söndag 29 mars
09:30-18:00 SM-veckan
Hålltider
08:25-11:30 SVT Play rally kval
09:45-10:45 SVT1 cykeltrial final
11:00-11:45 SVT1 X-trial final
12:30-14:00 SVT1 rally finaler
15:00-16:00 SVT1 jujutsu
16:05-17:50 SVT1 Längdskidor 15 km herrar intervallstart F
Måndag 30 mars
09:10-18:00 SVT1 SM-veckan
Hålltider
09:20-10:05 SVT1 skidorientering herrar
10:00-12:00 SVT Play (från 11:00 i SVT1) Virtuell bil
10:15-11:00 SVT1 skidorientering damer
12:30-13:40 SVT1 längskidor 10 km 10 km intervallstart damer F
14:30-18:15 SVT Play (i SVT1 14:30-16:00) draghund
16:00-16:50 SVT1 bowling tremanna herrar
17:10-18:00 SVT1 bowling tramanna damer
13:00-13:45 SVT1: SM-veckan Slalom damer åk 1
14:15-15:00 SVT1: SM-veckan Slalom herrar åk 1
16:00-16:45 SVT1: SM-veckan Slalom damer åk 2
17:15-18:00 SVT1: SM-veckan Slalom herrar åk 2
Tisdag 31 mars
10:00-16:00 SM-veckan
10:05-11:50 längskidor damer 30 km intervallstart K
12:30-16:00 längdskidor herrar 50 km intervallstart K