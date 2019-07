Här är alla mästare under SM-veckan

26 juni

Frisbee Allround Discgolf dam Matilda Ringbom Södertörns FK

Frisbee Allround Discgolf open Richard Kappling LUFS

Rytmisk gymnastik individuell Alva Svennbeck GF Uppsalaflickorna

Rytmisk gymnastik DTQ gren LAG GF Uppsalaflickorna

Kvinnlig artistisk gymnastik Mångkamp Tonya Paulsson GK Motus-Salto

Manlig artistisk gymnastik Mångkamp David Rumbutis All Star Gymnastics GF

Friidrott (lag-sm) dam lag Spårvägens FK

Friidrott (lag-sm) herr lag Ullevi FK

27 juni

Frisbee Allround SCF dam Niloofar Mosavar Rahmani KFUM Norrköping

Frisbee Allround SCF open Niclas Bergehamn Värnamo FC

Frisbee Allround Discathon dam Matilda Ringbom Södertörns FK

Frisbee Allround Discathon open Mikael Zewgren Bollnäs FDC

Wakeboard dam Melanie Staaf Västerås cablepark

Wakeboard herr Albin Randow

Rytmisk gymnastik Tunnband Alva Svennbeck GF Uppsalaflickorna

Rytmisk gymnastik Boll Alva Svennbeck GF Uppsalaflickorna

Rytmisk gymnastik Käglor Meja Engdahl Petersson Landskrona kvinnliga GF

Rytmisk gymnastik Band Alva Svennbeck GF Uppsalaflickorna

Styrkelyft Damer 57 kg Laura Savolainen Södra SK

Styrkelyft Herrar 66 kg Eddie Berglund ASK Eskilstunastyrkelyft

Damer 63 kg Ellen Staveborg Sundsvalls AK

Styrkelyft Herrar 83 kg Carl Andersson Upsala TK

Kvinnlig artistisk gymnastik Fristående Ida Staafgård GK Motus-Salto

Kvinnlig artistisk gymnastik Bom Jonna Adlerteg Eskilstuna GF

Kvinnlig artistisk gymnastik Bom Ida Staafgård GK Motus-Salto

Kvinnlig artistisk gymnastik Hopp Ida Staafgård GK Motus-Salto

Kvinnlig artistisk gymnastik barr Jonna Adlerteg Eskilstuna GF

Manlig artistisk gymnastik Fristående Christopher Soos Halmstad Frigymnaster

Manlig artistisk gymnastik Bygelhäst Kim Wanström Hammarbygymnasterna

Manlig artistisk gymnastik Ringar David Rumbutis All Star Gymnastics GF

Manlig artistisk gymnastik Hopp Vitalijs Kardasovs Hammarbygymnasterna

Manlig artistisk gymnastik Barr Karl Idesjö Hammarbygymnasterna

Manlig artistisk gymnastik räck Karl Idesjö Hammarbygymnasterna

Artistisk gymnastik Lag lag Tidaholms GS

Parkour Parkour freestyle Oscar Karlsson

Kanotpolo dam LAG Isbrytarna Luleå KF

Kanotpolo herr LAG Linköpings KK Gul

28 juni

Frisbee Allround Precision dam Niloofar Mosavar Rahmani KFUM Norrköping

Frisbee Allround Längd dam Niloofar Mosavar Rahmani KFUM Norrköping

Frisbee Allround längd open Edvin Almqvist LUFS

Tyngdlyftning damer 55 kg ryck Sofia Enocsson Rito Allmänna SK

Tyngdlyftning damer 55 kg stöt Cecilia Landgren Stockholms AK

Tyngdlyftning damer 55 kg total Sofia Enocsson Rito Allmänna SK

Tyngdlyftning Herrar 67 kg ryck Eddie Berglund Allmänna SK

Tyngdlyftning Herrar 67 kg stöt Marcus Nilsson Stockholms AK

Tyngdlyftning Herrar 67 kg total Eddie Berglund Allmänna SK

Tyngdlyftning Damer 45 kg ryck Caroline Lagerborg Fit4life TK

Tyngdlyftning Damer 45 kg stöt Caroline Lagerborg Fit4life TK

Tyngdlyftning Damer 45 kg total Caroline Lagerborg Fit4life TK

Tyngdlyftning Herrar 55 kg ryck Carl Lodin Fyshuset SKG

Tyngdlyftning Herrar 55 kg stöt Carl Lodin Fyshuset SKG

Tyngdlyftning Herrar 55 kg total Carl Lodin Fyshuset SKG

Tyngdlyftning herrar 61 kg ryck Jesse SHI Sundbybergs TK

Tyngdlyftning Herrar 61 kg stöt Jesse SHI Sundbybergs TK

Tyngdlyftning Herrar 61 kg total Jesse SHI Sundbybergs TK

Tyngdlyftning Damer 59 kg ryck Jenny Adolfsson Stockholms AK

Tyngdlyftning Damer 59 kg stöt Donna Berglund Allmänna SK

Tyngdlyftning Damer 59 kg total Donna Berglund Allmänna SK

Tyngdlyftning Herrar 73 kg ryck Gabriel Abrahamsson Marks TK

Tyngdlyftning Herrar 73 kg stöt Victor Ahlm HAK Greppet

Tyngdlyftning Herrar 73 kg total Victor Ahlm HAK Greppet

Rally sprint 2WD Robin Sandberg Ryds MK

Rally sprint 4WD Johan Kristoffersson MK Team Westom

Styrkelyft Damer 72 kg Ida Rönn Fyshuset SKG

Styrkelyft Herrar 93 kg Gustav Hedlund ASK Eskilstuna

Styrkelyft Damer 84 kg Paula Jacobsson HAK Greppet

Simning 200 m frisim damer PARA Pernilla Lindberg Föreningen Göteborg sim

Simning 200 m frisim damer Sarah Sjöström Södertörns simsällskap

Simning 200 m fjärilsim herrar Samuel Törnqvist Täby sim

Simning 50 m ryggsim Damer Sarah Sjöström Södertörns simsällskap

Simning 100 m frisim herrar Christoffer Carlsen Helsingborgs simsällskap

Simning 200 m bröstsim damer Sophie Hansson Helsingborgs simsällskap

Simning 200 m bröstsim herrar Erik Persson Kungsbacka simsällskap

Simning 1500 m frisim herrar Christopher Jedel Mölndals allmänna simsällskap

Simning 100 m frisim herrar PARA Tobias Klasson Säffle Simsällskap

Simning 50 m ryggsim damer PARA Lina Watz Karlstads simsällskap

Simning 4x100 frisim damer LAG Jönköpings simsällskap

Boule Precisionsskytte DAM Jessica Johansson CPC

Boule Precisionsskytte Öppen Mikael Gustafsson CAR

29 juni

Frisbee Allround Precision open Jonas Bengtsson Södertörns FK

Flygsport (F9U drone racing) F9U drone racing Oscar Nilsson Malmö

Kustrodd Damer 1x6000m Maria Pelvén Helsingborgs roddklubb

Kustrodd herrar 1x6000m Dennis Gustavsson Höganäs roddförening

Kustrodd Herrar 2x6000m Gaetan Delhon, Johan Andersson Vaxholm RF

Beach ultimate frisbee mixed LAG KFUM Örebro

Handigolf Dam Matilda Jonsson Kumla golfklubb

Handigolf Herr Johan Kammerstad Eskilstuna golfklubb

Styrkelyft Damer 47 kg Emma Granlund Skellefteå TK

Styrkelyft Damer 52 kg Johanna Wessman Sommarhemmet

Styrkelyft Damer +84 kg Emelie Leach Väsby Atletklub

Styrkelyft Herrar 74 kg Andreas Nilsson Lunds TK

Styrkelyft Herrar 59 kg Thomas Wuffeld Sundsvalls AK

Styrkelyft Herrar 105 kg Emil Norling Fyshuset SKG

Styrkelyft Herrar 120 kg Victor Mattsson Oxelösunds AK

Styrkelyft Herrar +120 kg Endrit Benéus Mascot Atletklubb

Simning 400 m medley herrar Samuel Törnqvist Täby Sim

Simning 200 m ryggsim damer Miranda Arvidsson Kalmar simsällskap

Simning 100 m ryggsim herrar Samuel Törnqvist Täby sim

Simning 50 m bröstsim damer Sophie Hansson Helsingborgs simsällskap

Simning 50 m fjärilsim herrar Dan Lester Linköpings Allmänna ss

Simning 100 m fjärilsim Damer Sarah Sjöström Södertörns simsällskap

Simning 800 m frisim damer Emma Sundstedt Spårvägens simförening

Simning 50 m bröstsim damer PARA Pernilla Lindberg Föreningen Göteborg sim

Simning 100 m ryggsim herrar PARA Tobias Klasson Säffle Simsällskap

Simning 50 m fjärilsim Herrar PARA Ludvig Nyrén Säffle Simsällskap

Simning 4x200 m frisim herrar LAG Simklubben Neptun

Tyngdlyftning Herrar 89 kg ryck Jan Philip Pålsson Väsby AK

Tyngdlyftning Herrar 89 kg stöt Jan Philip Pålsson Väsby AK

Tyngdlyftning herrar 89 kg total Jan Philip Pålsson väsby AK

Tyngdlyftning Damer 64 kg ryck Daniela Gherman Sörby BoIS

Tyngdlyftning Damer 64 kg stöt Daniela Gherman Sörby BoIS

Tyngdlyftning Damer 64 kg total Daniela Gherman Sörby BoIS

Tyngdlyftning Herrar 81 kg ryck Hassan Al-Dahan Nordic AK

Tyngdlyftning Herrar 81 kg stöt Hassan Al-Dahan Nordic AK

Tyngdlyftning Herrar 81 kg total Hassan Al-Dahan Nordic AK

Tyngdlyftning Herrar 96 kg ryck Klas Ekberg Fyshuset SKG

Tyngdlyftning Herrar 96 kg stöt Klas Ekberg Fyshuset SKG

Tyngdlyftning Herrar 96 kg total Klas Ekberg Fyshuset SKG

Tyngdlyftning Damer 71 kg ryck Ida Åkerlund Allmänna SK

Tyngdlyftning Damer 71 kg stöt Ida Åkerlund Allmänna SK

Tyngdlyftning Damer 71 kg total Ida Åkerlund Allmänna SK

SUP (stand up paddle) 600 m sprint dam Maya Persson Stenungsund

SUP (stand up paddle) 600 m sprint herr Magnus Lindstedt Bris

Trampolin Synkroniserad Damer Alva Lemoine Uppsala Gymnastikförening

Trampolin Synkroniserad Damer Lina Sjöberg Uppsala Gymnastikförening

Trampolin Synkroniserad Herrar Jonas Nordfors Upplands Väsby gymnastikklubb

Trampolin Synkroniserad Herrar Måns Åberg Upplands Väsby gymnastikklubb

Trampolin Individuell dam Lina Sjöberg Uppsala Gymnastikförening

Trampolin Individuell herr Jonas Nordfors Upplands Väsby gymnastikklubb

Trampolin DMT (dubbel mini trampolin) dam Lina Sjöberg Uppsala Gymnastikförening

Trampolin DMT (dubbel mini trampolin) herr Jonas Nordfors Upplands Väsby gymnastikklubb

Dragkamp 600 kg mix LAG Brunnsbergs IF

Tricking Tricking Måns Rudfeldt stockholm

Skateboard Ramp herr Noah Albrektsson Falkenberg

Skateboard Ramp dam Elsa Löthman Lund

Skateboard Slalom Herr Viking Hadestrand Gothenburg slalom skaters

30 juni

Frisbee Discgolf dam Emanuelsson/Grundén FK 360

Frisbee Discgolf her Hagman/Johansen Helsingborg Onsala DG

Bangolf Slagspel DAM Marielle Svensson BGK Jönköping

Bangolf Slagspel HERR Carl-Johan Ryner Uppsala BGK

Bangolf LAG dam Lag uppsala bgk

Bangolf LAG herr lag Skogshalls BGK

Casting Haspel precision Damer Anna Karin Söderquist IS linne

Casting Haspel precision herrar Gustav Kransberg IS Linne

Frisbee Allround Double disc court (DDC) open Stefam Karlsson LUFS

Frisbee Allround Double disc court (DDC) open Mathias Franzen LUFS

Frisbee Allround Fristil Open Stefan karlsson LUFS

Frisbee Allround Fristil Open Vendela Arveskär LUFS

Frisbee Allround allround dam Niloofar Mosavar Rahmani KFUM Norrköping

Frisbee Allround Allround open Jonas Karlsson Värnamo FC

Boccia (parasport) open lag Tranan HIK

Kustrodd dubbelsculler mix lag Helsingborgs Roddklubb

Kustrodd Dubbelsculler Damer lag Helsingborgs Roddklubb

Kustrodd Scruller 4 Herrar lag Helsingborgs Roddklubb

Beachvattenpolo herr LAG LSF Piranhas

Beachvattenpolo dam LAG Järfälla S

Rugby 7 s DAM LAG Pingvin

Rugby 7 s HERR LAG Exiles

Styrkelyft Damer klassisk bänkpress 52 kg Johanna Wessman Sommarhemmet

Styrkelyft Damer klassis bänkpress 57 kg Victoria Cederholm Södertälje AK

Styrkelyft Damer klassisk bänkpress 63 kg Linnéa Holmgren HAK greppet

Styrkelyft Damer klassisk bänkpress 72 kg Micaela Ödling Upsala TK

Styrkelyft Damer klassisk bänkpress 84 kg Sandra Smoler Göteborg KK

Styrkelyft Damer klassisk bänkpress + 84 kg Madeleine Lundin-Heed Södra SK

Styrkelyft Herrar klassisk bänkpress 66 kg Eddie Berglund ASK Eskilstuna

Styrkelyft Herrar klassisk bänkpress 74 kg Simon Brunzell Nynäshamn

Styrkelyft Herrar klassisk bänkpress 83 kg Piotr Jablonski IKSU Fitness

Styrkelyft Herrar klassisk bänkpress 93 kg Marcus Grahn ASK Eskilstuna

Styrkelyft Herrar klassisk bänkpress 105 kg Josef Eriksson Hallsbergs AK

Styrkelyft Herrar klassisk bänkpress 120 kg Adam Jakobsson Malå AK

Styrkelyft Herrar klassisk bänkpress + 120 kg Mårten Fristedt Linköpings AK

Simning 400m frisim herrar PARA Jesper Andersson Karlstads simsällskap

Simning 50m bröstsim herrar PARA Albin Oskarsson Örebro simallians

Simning 50 m bröstsim herrar Johannes Skagius Simklubben Neptun

Simning 400m medley damer Christine Ekman Simklubben Neptun

Simning 50m ryggsim herrar Gustav Hökfelt Simklubben Neptun

Simning 50m frisim damer PARA Pernilla Lindberg Föreningen Göteborg sim

Simning 50 m frisim damer Sara sjöström Södertörns simsällskap

Simning 400 m frisim herrar Wiggo Frohde Simklubben Neptun

Simning 100 m ryggsim damer PARA Guld Lina Watz Karlstads simsällskap

Simning 100m ryggsim damer Michelle Coleman Spårvägens simförening

Simning 4x100 m medley herrar lag Simklubben Neptun

Simning 4x200m frisim damer lag Jönköpings simsällskap

Cricket T20 CRICKET T20 LAG Lunds SM

Dragkamp 640 kg herr lag Brunnsbergs IF

Dragkamp 540 kg dam lag Brunnsbergs IF

Radiostyrd bilsport 1:8 Elbuggy Jessica Pålsson FRCK

Surfski H22 Tommy Karls örnsbergs KK

Surfski D22 Hanna Höij Stockholms KK

Tyngdlyftning Damer 76 kg ryck Patricia Strenius Nordic AK

Tyngdlyftning Damer 76 kg stöt Patricia Strenius Nordic AK

Tyngdlyftning Damer 76 kg totalt Patricia Strenius Nordic AK

Tyngdlyftning Damer 81 kg ryck Mimi Pelling Mossebergs AK

Tyngdlyftning damer 81 kg stöt Kaitlynne Rahner Falu AK

Tyngdlyftning damer 81 kg total Kaitlynne Rahner Falu AK

Tyngdlyftning Damer +87 kg ryck Terese Karlsson Gävle KK

Tyngdlyftning Damer +87 kg stöt Terese Karlsson Gävle KK

Tyngdlyftning Damer + 87 kg total Terese Karlsson Gävle KK

Tyngdlyftning Herrar 102 kg ryck Oscar Gillström Allmänna SK

Tyngdlyftning Herrar 102 kg stöt Lars Stålberg Upsala TK

Tyngdlyftning Herrar 102 kg total Oscar Gillström Allmänna SK

Tyngdlyftning herrar 109 kg ryck Stefan Ågren Fyshuset SKG

Tyngdlyftning Herrar 109 kg stöt Stefan Ågren Fyshuset SKG

Tyngdlyftning Herrar 109 kg total Stefan Ågren Fyshuset SKG

Tyngdlyftning Herrar + 109 kg ryck Hampus Lithén Trosa AIF

Tyngdlyftning Herrar + 109 kg stöt Hampus Lithén Trosa AIF

Tyngdlyftning Herrar + 109 kg total Hampus Lithén Trosa AIF

Karate (kyokushin) Herrar + 90 Simon Pålsson Keiko Karate Kai

Karate (kyokushin) herrar -90 kg Jonas Rosin Brynäs Kyokushin karate

Karate (kyokushin) Herrar -70 kg Milad Samizade Benzai Karate Kai

Karate (kyokushin) Damer + 65 kg Mette-Marie Nielsen Minami Budokai

Karate (kyokushin) damer -65 kg Ewelina Roswadowsja KFUK Uppsala kyokushin karate

Truppgymnastik DAM LAG GK motus-salto

Truppgymnastik HERR LAG Brommagymnasterna

Truppgymnastik MIXED LAG GF Örebro Basket 3x3 DAM LAG Hot shots

Basket 3x3 HERR LAG Guns n roses

Hindersim DAM Siri Englund P 7 SKIF

Hindersim HERR William Myrlander Nässjö sls

SUP (stand up paddle) Technical race dam Maya Persson Stenungsund SUP klubb

SUP (stand up paddle) Technical race herr Johan Skärskog Malmö Kanotklubb

SUP (stand up paddle) distans Dam Maya Persson Stenungsund SUP klubb

SUP (stand up paddle) distans Herr Magnus Lindstedt Bris

1 juli

Bangolf Matchspel Dam Karin Olsson Uppsaka BGK

Bangolf Matchspel Herr Carl-Johan Ryner Uppsala BGK

Simning 400m frisim damer PARA Pernilla Lindberg Föreningen Göteborg sim

Simning 800m frisim herrar Mattias Glenesk Simklubben Neptun

Simning 50m frisim Herrar PARA Tobias Klasson Säffle Simsällskap

Simning 50m frisim herrar Jonathan Kling Örebro simallians

Simning 100m bröstsim damer PARA Pernilla Lindberg Föreningen Göteborg sim

Simning 100m Bröstsim Damer Sophie Hansson Helsingborgs simsällskap

Simning 200m ryggsim herrar Samuel Törnqvist Täby sim

Simning 50m fjärilsim damer PARA Lina Watz Karlstads simsällskap

Simning 50m fjärilsim damer Sara Junevik Falu simsällskap

Simning 100m fjärilsim herrar Jesper Jonsson Södertörns simsällskap

Simning 400m frisim damer Emma sundstedt Spårvägen simförening

Simning 4x100m medley damer lag Helsingborgs simsällskap

Kanot (Short Track marathon och kanotmaraton Short track maraton dam Hanna Höij SKK

Kanot (Short Track marathon och kanotmaraton Short track maraton herr Joakim Lindberg FiKK

Rullskidor Sprint dam Linn Sömskar IFK Umeå

Rullskidor Sprint Herr Karl-Johan Westberg Borås SK

Paracykel herr Patrik Ohlqvist Mölndals Cykelklubb

Aerobic gymnastics Wilma Jönsson Trelleborgs Gymnastic & Dance Club