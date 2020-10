Sverige fyra i avbruten VM-final

Normalt sett avgörs Speedway of nations under två dagar. Men den första dagen regnade bort, och därför skulle allt avgöras under lördagskvällen i polska Lublin.

Men det blev bara speedway i 15 heat, då regelboken säger att resultatet räknas efter 14 heat, även om tävlingen bryts.

Lindgren kraschade

I det 15:e heatet kraschade svenske stjärnan Fredrik Lindgren kort före målgång i Sveriges möte med Polen.

Då tog domaren och tävlingsledaren beslutet att bryta hela tävlingen och räkna slutresultatet på 14 körda heat, då alla länder i finalen hade kört fyra heat vardera.

Sverige och Australien var två av länderna som inte stödde det beslutet.

Australiens förbundskapten Mark Lemon protesterade högljutt mot beslutet.

– Börjar man en tävling så vill man köra färdigt. Vi ville köra färdigt, men då kom det här beslutet som ett brev på posten. Det regnade inte ett dugg värre på slutet, så då kunde man lika gärna kört färdigt. Vi fick ingen indikation på att de skulle bryta innan, säger Morgan Andersson till SVT Sport.

Sverige tappade bronset

I det läget låg Sverige fyra i tävlingen, på samma poäng som Danmark. Men danskarna hade vunnit det inbördes mötet lagen emellan tidigare under kvällen, och tilldelades bronset. Samtidigt tilldelades Ryssland guldet och Polen silvret i tävlingen.

– Det kändes som att vi var på gång där. Och det känns lite surt att förlora bronset på grund av det här, men det är inte mycket man kan göra åt nu, säger Morgan Andersson.

I det svenska laget körde nyblivne VM-trean Fredrik Lindgren och färske VM-föraren Oliver Berntzon. Lindgren hann köra ihop 14 poäng på sina fyra heat och Berntzon fem.

– Jag vill ändå ge en eloge till hela teamet. Jag har aldrig varit med om att det varit så hektiskt i en sådan här tävling innan. Banan sladdades (preparerades) inte en enda gång, så det blev väldigt hektiskt. Men gubbarna gjorde ett grymt jobb, säger Morgan Andersson.