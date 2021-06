Helle stöttas efter granskningen: ”Känner att jag inte är ensam”

Helle Dahl gick på riksidrottsgymnasiet i Fagersta för vattenskidor och wakeboard – men hoppade av eftersom tiden på skolan blev för jobbig.

Utbildningen stängdes i augusti 2020 och SVT Sports granskning ”På djupt vatten” visar att missförhållanden pågått i närmare 20 år. Det har bland annat handlat om sexuella trakasserier, mobbning och vikthets.

Helle berättar nu om rädslan hon hade innan dokumentären publicerades och att hon fått både meddelanden och samtal från tidigare elever efteråt.

– Det var det som skrämde mig allra mest när dokumentären skulle släppas, om folk skulle tro mig. Och det har jag insett att folk verkligen har gjort.

Vad har de sagt?

– Några har berättat att jag har hjälpt dem att få ett avslut, säger hon och fortsätter:

– Att få höra att man är en förebild, att man är stark och modig, det ger så himla mycket.

Kontaktades av sin mobbare

Helle berättade i dokumentären om en händelse under skoltiden där tre killar sprang in i hennes rum, tryckte upp henne mot en vägg och kastade sopor i lägenheten. Efter publiceringen i söndags kontaktade en av killarna henne för att be om ursäkt.

– Det känns jättebra att han hörde av sig. Det har blivit som ett avslut för mig på sätt och vis. Förhoppningsvis kan det bli det för honom också. Att båda två kan gå ifrån det här och må bättre.

KLIPP: Anna Ekström efter SVT:s granskning: ”Blir väldigt upprörd”

Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Anna Ekström efter SVT:s granskning: "Blir väldigt upprörd" Foto: TT Nyhetsbyrån/SVT

Se dokumentären ”På djupt vatten” i SVT Play