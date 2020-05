Internationellt tv-pris till SVT Sport

Priset ”SVG Europe Women Award for Diversity in Sports TV” för jämställd sportbevakning delades ut under onsdagskvällen och är ytterligare ett bevis på SVT Sports framgångsrika nyhetsarbete. Juryns motivering:

”SVT Sport har inte bara gjort en medveten insats för att omfamna mångfald med sitt nätverk utan har också genomfört konkreta förändringar med en överraskande effekt. Att tillhandahålla 50-50 representation är ett mål som alla tv-bolag borde sträva efter.”

– Att bevaka herr- och damidrott lika är numera ett självklart mål för oss och vår publik men övriga världen har en lång väg kvar innan sportbevakningen blir jämställd. Därför är det viktigt att vi på SVT visar att man kan bevaka idrott jämställt och samtidigt fördubbla sin webbtrafik, öka antalet livesändningar och producera fler nyheter, säger SVT:s sportchef Åsa Edlund Jönsson.

Så jobbar SVT Sport med jämställd sportbevakning:

Det är inte första gången som SVT Sport prisas, ”Världens bästa sportkanal”, Venice TV Award och jämställdhetspriserna MegAward och Spektrumpriset är några av utmärkelserna som redaktionen fått de senaste åren. Tidigare i år belönades SVT Sport för sin jämställda sportbevakning när de tog emot det Svenska Jämställdhetspriset 2020.