Vinterstudion vann Kristallen 2021: ”Tack till alla”

Programmet var ett av fem nominerade i kategorin ”Årets sportproduktion” och priset delades ut på Cirkus i Stockholm under fredagskvällen.

– Över en miljon har följt oss helg efter helg den här vintern. Den här Kristallen är till hela svt sport-laget där alla på varje position levererar på topp vilket krävs för att göra mål, säger Yvette Hermundstad, som programleder tillsammans med André Pops.

– Våra tittare är kunniga, krävande och lojala. Men jag har förstått att de också är lite oroliga för framtiden. Det behöver ni inte vara. Vi kör på med oförminskad kraft och drar i gång säsong nummer 15 i november. Tack, säger Pops.

Sände under hela VM-vintern

Vinterstudion sände under hela VM-vintern med tävlingar i längdskidor, skidskytte, alpint och skicross, med VM-månaden februari som höjdpunkt.

Sverige tog bland annat VM-guld i sprint och sprintstafett i längdskidor och VM-guld i sprint i skidskytte.

Kristallen har delats ut sedan 2005 och de tre jurygrupperna hade tagit fram nominerade i 19 olika kategorier.

Övriga nominerade i kategorin ”Årets sportproduktion” var handbolls-VM i TV6/Viaplay, Uefa Nations League i TV4/C More, Hockeylördag i TV4/C More och The Masters i C More.

ARKIV: VM-guld i sprint till Jonna Sundling (25 feb 2021)