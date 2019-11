Drömstart för Mikael Ymer i slutspelet

Mikael Ymer är vidare i Next Generation-slutspelet, en avslutande tävling för ATP-tourens största talanger där de sju bäst rankade spelarna som är som äldst 21 år gammal (plus en åttonde som kommit in via wild card) deltar.

Ymer besegrade fransmannen Ugo Humbert, 55:a på världsrankingen, med siffrorna 4-3, 1-4, 4-2, 4-1.

ATP ser Next Generation-slutspelet som en chans att testa lite nya format och regler. Ett av dessa är att seten bara spelas till fyra för att öka antalet viktiga bollar i matchen och att matchen spelas i bäst av fem set.

Segern ger svensken 310 000 kronor. Ymer säkrade 540 000 kronor genom att bara delta få delta i slutspelet.

I morgon väntar amerikanen Frances Tiafoe, rankad 47:a i världen.