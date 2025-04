Riera ledde med 6-2, 7-5, 5-3 när 129-rankade Jones kollapsade i samband med att hon servade. Under dramatiska former låg brittiskan till synes livlös på banan och fick lyftas upp i en rullstol som kom in på banan och grusmatchen i första omgången bröts.

”På grund av ett fysiskt problem har Francesca Jones dragit sig ur sin match mot Julia Riera med 6-2 5-7 5-3 till förmån för argentinskan. Vi önskar den brittiske tennisspelaren ett snabbt tillfrisknande”, skriver arrangören av Bogotas WTA 250-turnering i ett uttalande.

Lider av sällsynt sjukdom

Colombias huvudstad Bogota ligger på 2 640 meters höjd och det kräver fysisk anpassning för att vänja sig den utmanande tunna luften.

Förra veckan vann Jones mot just Riera i semifinalen en ITF-turnering i Vacaria, Brasilien. Jones vann den turneringen. I lilla Vacaria (56 000 invånare) imponerades Jones av ett projekt där 360 barn, en del med funktionshinder, från mindre bemedlade hem fick tillgång till idrotten.

”De ställde frågor med respekt, nyfikenhet och intelligens som inte ens några av våra bättre utbildade barn skulle kunna göra från våra 'privilegierade' europeiska skolor”, skriver Jones på Instagram.

Jones, som är femma i Storbritannien, föddes utan två fingrar och tre tår på grund av den sällsynta sjukdomen hypohidrotisk ektodermal dysplasi och fick höra av läkare att hon kunde glömma att spela professionell tennis.