Supertalangen Andreescu: ”Vill bli bättre än Serena”

US Open är en klassisk tennistävling som sedan 1978 spelats på hard court-banor utomhus i Flushing Meadows, Queens, New York. Tävlingen tillhör de fyra Grand Slam-turneringarna. Men i år blir det den andra eftersom Wimbledon och Franska Öppna ställts in. US Open spelades första gången 1881 på herrsidan, och 1887 på damsidan.