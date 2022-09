Så sent som i går ilsknade Mikael Ymer till på domaren mitt under en ATP-match i Bulgarien. Kort efter gick han även till verbal attack mot några åskådare. ”Jag tjänar er årslön på banan just nu”, hördes han säga.

– Han har spelat så jäkla bra tennis och sen kommer de här utbrotten. Jag tror att han hade vunnit den här matchen annars. Han har haft momentum nu. Han spelade jättebra i Davis Cup, sen helt okej i Metz och nu ska han snacka bort en match ... det är ju tråkigt, säger SVT Sports tennisexpert, tillika tidigare tennisproffs, Magnus Gustafsson.

”Kan omöjligtvis vara till hans fördel”

– Det är synd. Det blir mer och mer snack om annat än det han är bra på. Det är synd för hans egen del. Visst kan det hjälpa för stunden, att bli arg och väcka sig själv. Men i längden kan det omöjligtvis vara till hans fördel.

Vad känner du när du ser Ymers senaste rubrik?

– Det är synd då han är en stor förebild för yngre juniorer. Det är jättesynd. När jag var i den åldern så pratade man om hur viktigt det är att vara en förebild, vilket jag försökte vara. Och ju äldre jag blir desto viktigare förstår jag hur det är. En Sverige-etta måste försöka bete sig hundraprocentigt. Det gäller att försöka lägga band på sig själv.

Vad tror du hans motståndare tänker?

– I och med att han har reagerat så ett antal gånger är de nog ganska förberedda på det. Jag upplevde det som väldigt positivt när jag mötte någon som var i obalans.

Tror du motståndarna medvetet försöker få honom ur balans?

– Absolut, det är jag helt övertygad om, säger Gustafsson.

