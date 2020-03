Efter krismötet: IOK ska utreda OS under fyra veckor

IOK ska alltså ge sig själva upp till fyra veckor att värdera läget kring ett OS i Tokyo. Anledningen är den globala coronapandemin som ställt in eller skjutit in nästan all idrott. Ett OS har aldrig skjutits upp eller ställts in i fredstid.

Många aktiva som tränar mot OS har fått sina förberedelser störda och inte kunnat träna på flera veckor och ingen kan säga hur länge som det här tillståndet kommer att råda.

IOK är tydliga med att spelen, i någon form, ska avgöras.

– Att ställa in finns inte på agendan, säger IOK enligt AP.

”Vi i Europa är mitt i kulmen”

De senaste dagarna har många idrottare och idrottsförbund uttryckt sin oro över hälsoläget kring att spelen ska arrangeras, helt normala reaktioner, säger SOK:s verksamhetschef Peter Reinebo.

– Det är helt naturligt. Vi i Europa är mitt i det som man kan uppfatta av kulmen av det här tuffa läget. Min bild är att de kommentarerna speglar känslorna hos gemene man.

OS ska enligt ursprungsplanen avgöras mellan 24 juli och 9 augusti.