OS-aktuella svenskar – och så når de Tokyo-OS

Badminton:

Aktuella svenskar: Felix Burestedt, herrsingel

Så tar han sig till OS: Världsrankningen den 30 april avgör.

Bland de 16 bästa spelarna får varje land ha max två spelare. På plats 17-38 får varje land ha max en spelare.

Just nu ligger Burestedt 57:a på världsrankningen, men eftersom det är många spelare från samma land över honom, så är han 27:a på ”OS-kvallistan”.

Baseboll/softboll:

Aktuella svenskar: Inga

Basket:

Aktuella svenskar: Damlandslaget

Så tar de sig till OS: Två lag går vidare från varje kvalgrupp. Sverige måste alltså sluta före Kanada eller Belgien i det pågående kvalet.

Beachvolleyboll:

24 st lag (2 spelare i varje lag) tävlar på både dam och herrsidan i Tokyo.

Aktuella svenskar:

Som det ser ut nu är inget svenskt par klart för spel i Tokyo. Men chansen finns fortfarande att nå en OS-plats både på dam och herrsidan. Man kan kvalificera sig genom världsranking eller ett OS-kval. På rankingen är inga svenska par tillräckligt högt rankade men i kvalet finns Sverige med.

Del 2 av OS-kvalet för damer avgörs 14-17 maj i österrikiska Baden.

Sveriges beachvolleydamer har lottats i en grupp bestående av Italien, Tyskland, Slovakien, Norge, Lettland, Ukraina och Österrike.

Del 2 av OS-kvalet för herrar avgörs i Madrid.

Sveriges beachvolleyherrar lottades i grupp B, bestående av Spanien, Norge, Tyskland, Finland, Tjeckien, Vitryssland och Ukraina.

OS-kvalets andra fas består av totalt tre grupper om åtta landslag i varje. De fem bästa landslagen från var och en av kvalgrupperna kvalificerar sig för Continental Cup-finalen som avgörs i nederländska Eindhoven 22-28 juni 2020.

Om Sverige skulle få en plats via kvalet är det sedan upp till förbundskaptenerna Rasmus och Petter Jonsson, herrar resp damer, att ta ut vilka som spelar för Sverige.

Bordtennis:

Klara svenskar: Herrarnas lag. Mattias Falck i herrsingel. Ytterligare en svensk singelspelare som SOK tar ut.

Aktuella svenskar: Kristian Karlsson, Truls Möregårdh, Jon Persson.

Boxning:

Aktuella svenskar: Adam Chartoi (75 kg), Liridon Nuha (81 kg), Stephani Thour (57 kg), Agnes Alexiusson (60 kg), Love Holgersson (75 kg).

Så tar de sig till OS: Två chanser finns. Först ett europeiskt kval i London mars, sedan ett världskval för de som inte i Paris i maj.

Brottning:

Klara svenskar: Alex Bjurberg Kessidis (77 kg), Henna Johansson (62 kg),

Aktuella svenskar: Jenny Fransson (68 kg), Sofia Mattsson (53 kg), Johanna Lindborg (57 kg), Zakarias Berg (85 kg),

Så tar de sig till OS: Två chanser finns, vid ett europeiskt kval i mars, där två platser delas ut, samt ett världskval i Bulgarien 30 april-3 maj. Jenny Fransson är just nu under utredning för dopning.

Bågskytte:

Aktuella för OS: Christine Bjerendal, Ludvig Flink, Lotten Johansson, Isabelle Johansson, Marcus Madsen, Joakim Dvärby.

Så tar de sig till OS: Bjerendal är redan inkvalad och behöver bara bli uttagen av SOK. För de övriga väntar ett europeiskt kval 20-26 maj och därefter (eventuellt) ett världskval 22-28 juni.

Cykel:

Aktuella svenskar: Emilia Fahlin.

Så tar hon sig till OS: Redan inkvalad internationellt. Klartecken från SOK återstårö.

Fotboll:

Klara svenskar: Damlandslaget

Friidrott:

Klara svenskar: Angelica Bengtsson (stav), Kim Amb (spjut), Perseus Karlström (gång), Daniel Ståhl (diskus), Armand Duplantis (stav)

Aktuella svenskar: Wictor Pettersson (kula), Melker Svärd Jacobsson (stav), Simon Pettersson (diskus), Andreas Kramer (800 meter), Axel Härstedt (diskus), Erika Kinsey (höjdhopp), Fabian Delryd (höjdhopp), Fanny Roos (kula), Fredrik Samuelsson (tiokamp), Kalle Berglund (1 500 meter), Khaddi Sagnia (längdhopp), Lisa Gunnarsson (stavhopp), Lovisa Lindh (800 meter), Michaela Meijer (stavhopp), Simon Pettersson, Sofie Skoog (höjdhopp=, Thobias Nilsson Montler (längdhopp), Tilde Johansson (längdhopp), Meraf Bahta (1500/5000 meter).

Så tar de sig till OS: IAAF har kvalgränser i samtliga grenar. Därefter måste de uttagna tas ut av SOK, och ska då bedömas ha chans på topp åtta, eller tas ut på ”framtidskriteriet”, om den ses som lovande.

Fäktning:

Inga aktuella svenskar.

Golf:

Aktuella svenskar: Henrik Stenson, Anna Nordqvist, Alexander Norén, Marcus Kinhult, Madelene Sagström, Caroline Hedwall, Pernilla Lindberg.

Så tar de sig till OS: Världsrankningen den 22 juni (herrar), 29 (damer) avgör. De 15 främsta på dam- och herrsidan kvalar in, med max fyra spelare per nation. Därefter får den högst rankade spelaren från länder som inte har mer än en spelare per nation bland topp 15 en plats.

Gymnastik:

Aktuella svenskar: Jonna Adlerteg, David Rumbutis.

Så tar de sig till OS: Båda är inkvalade internationellt, men saknar uttagning från SOK.

Handboll:

Aktuella svenskar: Herrlandslaget och damlandslaget.

Så tar de sig till OS: Herrarna spelar ett kval i Tyskland 17-19 april, mot Tyskland, Slovenien och Algeriet. De två främsta lagen i gruppen kvalar in till OS.

Damerna kvalar i Spanien den 20-22 mars, mot Spanien, Senegal och Argentina. De två främsta lagen går till OS.

Judo:

Klara svenskar: Tommy Macias (73 kg), Anna Bernholm (70 kg)

Övriga aktuella svenskar: Joakim Dvärby (100 kg), Marcus Nyman (90 kg), Robin Pacek (81 kg).

Så tar de sig till OS: De 18 främsta (dock endast en från varje nation) på världsrankningen den 25 maj går till OS. Dessutom tar de tolv främsta från Europa (dock max en per nation) som är kvar därefter en OS-plats.

Kanot:

Klara svenskar: Linnéa Stensils.

Fler aktuella svenskar: Erik Holmer (kanotslalom), Martin Nathell, Moa Wikberg, Petter Menning, Isak Öhrström

Så går de till OS: Öhrström är redan inkvalad internationellt, men ej uttagen av SOK ännu. I den ”vanliga” kanoten så är det ett europeiskt OS-kval i Tjeckien 6-7 maj. Därefter så fördelas de sista platserna vid världscupen i tyska Duisburg den 23-25 maj.

Karate:

Aktuella svenskar: Hana Antunovic, Alexandra Haag

Så tar hon sig till OS: De fyra högst placerade på OS-rakningen den 6 april får en OS-plats, dock max en per nation. Därefterväntar för övriga en kvaltävling i Paris 8-10 maj där de tre främsta i varje viktklass når en OS-plats. Sedan finns även två platser kvar, som går till de som lyckats bäst i Europeiska spelen men ännu inte nått en OS-plats.

Landhockey:

Inga aktuella svenskar.

Modern femkamp:

Inga aktuella svenskar.

Ridsport:

Klara svenskar: Lag i dressyr, lag i fälttävlan, lag i hoppning. Tre svenskar i varje gren som vi har ett lag i kommer att få tävla individuellt.

Rodd:

Aktuella svenskar: Lovisa Claesson.

Så tar hon sig till OS: Tre platser står på spel vid den europeiska kvaltävlingen i Italien den 27-29 april. Därefter finns ytterligare två platser att slåss om vid en avslutande kvaltävling i Schweiz den 17-19 maj. Ytterligare två roddare kommer slutligen att bjudas in från IOK.

Rugby:

Inga aktuella svenskar.

Segling:

Klara svenskar: Jesper Stålheim (laser), Max Salminen (finnjolle) Anton Dahlberg och Fredrik Bergström (470) Josefin Olsson (laser radial).

Fler aktuella svenskar: Hanna Klinga och Julia Gross (49er FX), Klara Wester och Rebecca Netzler (49er FX).

Så tar de sig till OS: Europeiskt kval i Genua 13-19 april 2020 där ett lag kvalar in.

Simning:

Klara svenskar: Sarah Sjöström, Erik Persson, Louise Hansson.

Fler aktuella svenskar: Isak Eliasson, Michelle Coleman, Robin Hansson, Sophie Hansson, Victor Johansson. Lagkappslag.

Så tar de sig till OS: Internationella simförbundet har kvalgränser i samtliga grenar, som går att hitta här. Varje nation får dock ha max två simmare på en distans. Dessutom måste SOK ta ut idrottarna.

Skateboard :

Aktuella svenskar: Oskar Rozenberg Hallberg, Kalle Berglind.

Så tar de sig till OS: De tre högst placerade i VM i Kina 25-31 maj tar en OS-plats. Därefter tar de bäst placerade på OS-rankningen den 1 juni (dock max 3 från ett och samma land) tills det finns totalt 16 idrottare. Alla fem kontintenter är garanterade en plats.

Skytte:

Klara svenskar: Stefan Nilsson (skeet)

Fler aktuella svenskar: Marcus Madsen (luftgevär), Marcus Svensson (skeet), Lotten Johansson (luftgevär), Victoria Larsson (skeet).

Så tar de sig till OS: Först kan OS-platser tas vid EM under våren. Därefter delas platser ut baserat på världsrankningen den 31 maj.

Sportklättring:

Aktuella svenskar: Hannes Puman.

Så tar han sig till OS: En plats står på spel vid EM i mars. Dessutom kommer ytterligare en klättrare att få en inbjudan senare.

Surfing:

Aktuella svenskar: Kian Martin och Cristian Portelli.

Vid World Surfing Games i maj får de fyra bästa herrarna och de sex bästa damerna en OS-plats, såvida deras nationer ännu inte redan har fyllt sina kvoter – vilket flera nationer redan har gjort. Så det svenska hoppet lever.

Taekwondo:

Inga aktuella svenskar. Nikita Glasnovic, som tävlade för Sverige i OS 2016, representerar numera Kroatien.

Triathlon:

Aktuella svenskar: Gabriel Sandör.

Så tar han sig till OS: Det ska mycket till, men med en riktigt bra vårsäsong skulle han möjligen kunna ta sig upp på rankingen. OS-rankingen den 11 maj avgör. De 26 frärmsta tar en OS-plats (med max tre från samma nation).

Tyngdlyftning:

Aktuella svenskar: Patricia Strenius.

Så tar hon sig till OS: Hon är än så länge inte kvalificerad men ligger bra till i den komplicerade kvalprocess som finns. Just nu är hon nia på världslistan. Åtta stycken får en direktplats men ytterligare sex lyftare får en OS-plats, fem av dem via ett sk kontinentalkval som även det bygger på resultat från många olika tävlingar. Strenius har en bra chans men måste prestera riktigt bra den närmaste tiden för att kvala och sedan övertyga SOK om att hon ska ha en plats.

Volleyboll:

Inget aktuellt svenskt lag.