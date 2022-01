2019 när Johannes Lukas tog över som tränare för de svenska skidskyttarna efter Wolfgang Pichler, som han innan dess praktiserat hos utan lön, var han en doldis för många. Men sedan dess har 28-åringen gjort sig ett namn.

Inte bara genom att missa VM i Pokljuka på grund av skada, utan framför allt för att han tagit svenskt skidskytte till nya höjder.

Under just VM i slovenska Pokljuka gjorde Sverige sitt bästa världmästerskap någonsin när det blev totalt sex medaljer för svenskarna. Däribland Martin Ponsiluomas sensationella VM-guld i sprint som var det första individuella guldet på herrsidan under ett VM sedan 1958.

Det blev också den bästa säsongen någonsin för svenskt skidskytte med totalt 31 pallplatser och för första gången vann de svenska damerna den totala stafettcupen, efter bland annat två segrar och två tredjeplatser under säsongen.

Även den här säsongen har startat starkt för svenskt skidskytte. Hittills har de svenska landslaget kammat hem 21 pallplatser den här säsongen och Elvira Öberg ses som en av de stora favoriterna att vinna OS-guld i Peking. Totalt har fem olika svenskar varit på pallen individuellt så här långt under säsongen.

Det var generalsekreteraren Rikard Grip som meddelade nyheten att Johannes Lukas kontrakt förlängs.

– Johannes är en energisk och målmedveten coach. Han driver verkligen på laget, säger Grip om tränaren.