Total förvirring kring Wakeboard-SM – ord står mot ord

För drygt en vecka sedan kom beskedet att wakeboard-SM i kabel skulle arrangeras i Fagersta av klubben Fagersta VSK.

Men enligt Svenska Vattenskid- och wakeboardförbundets sportchef Michael Kjellander är det inte säkert att turneringen blir av i Fagersta.

– Den tävlingen är enligt arrangör inställd just nu. Vi pratar med arrangören Fagersta VSK om att omvända det beslutet. Men just nu har de valt att ställa in wakeboard-SM bakom båt och vi är just nu i dialog med dem om att hitta någon form av lösning. Annars får vi gå vidare med något annat alternativ, så det är ganska ovisst just nu, säger han till SVT Sport.

Vet du varför?

– Jag har inte fått den informationen mer än att de har ställt in och att det är relaterat till dragbåt, säger Kjellander.

”Det har inte jag hört”

Eric Marberg är tävlingsansvarig för Fagersta VSK och han är i stället inställd på att tävlingarna blir av.

Kommer tävlingarna bli av nu i augusti?

– Ja.

Enligt wakeboardförbundet låter det som att det är uppe i luften just nu.

– Det har jag inte hört. Det blir inget med kabel i alla fall. Om du har hört något annat så vet du mer än mig. Inbjudan ligger ju ute på deras hemsida sedan förra veckan, säger Eric Marberg.

Han fortsätter:

– De (förbundet) vet inte mycket, de brukar bara snacka en massa. Sedan tar de ett beslut i sista minuten med uppgifter som kanske inte stämmer. Tar de det i år igen så får vi väl se vad som händer.

Förra årets SM flyttades från Fagersta till Västerås efter att wakeboardgymnasiet lades ned. I samband med detta gjorde SVT Sport en dokumentär som visade på mångåriga och allvarliga missförhållanden.

Se dokumentären ”På djupt vatten” i SVT Play.