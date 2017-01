Advokatbyrå på dubbla stolar i strumpskandalen

I fjol avslöjade SVT att Stockholmslandstingets avtal om hjälpmedel, med bland annat specialstrumpor för 6.000 kronor, blivit betydligt dyrare än beräknat.

Kritiken efter avslöjandet var massiv och landstinget gjorde en ny uppgörelse med bolaget Onemed, som kortade avtalstiden men också garanterade Onemed inkomster på 450 miljoner om året i ytterligare två år.

Under processen som ledde fram till strumpavtalet ville landstinget ta in en så kallad second opinion – en extern juridisk bedömning av upplägget. Uppdraget gick till advokatfirman Maqs, som man hade avtal med, och där två jurister i Göteborg genomförde analysen åt landstinget.

Onemeds advokatbyrå

SVT kan nu avslöja att en annan av Maqs advokater samtidigt jobbade åt det bolag som redan var leverantör under det gamla avtalet, och som så småningom skulle ta hem vinsten i den nya upphandlingen: Onemed.

Den aktuelle advokaten är verksam i Malmö, och har både före och efter second opinion-analysen, företrätt Onemed gentemot andra landsting och kommuner i olika upphandlingsärenden.

Innan han jobbade åt Maqs företrädde han också Onemed gentemot Stockholms läns landsting, i ett ärende som rörde upphandlingen av det tidigare hjälpmedelsavtalet.

”Deras sak”

Anne Rundquist är chefsjurist på Stockholms läns landsting. Hon menar att det hade varit ett problem för landstinget om Maqs representerat Onemed i en affär där

Stockholmslandstinget var motpart, men att lämplighetsfrågan i övrigt hör hemma hos advokaterna.

– Det är deras sak att ta hand om. Det är inte min sak att reda ut eller ha synpunkter på deras andra klienter. Vi utgår från att de är lojala mot vårt avtal och följer reglerna.

Rundquist känner inte till de ärenden där Maqs företrätt Onemed mot andra landsting och kommuner, och hon säger att hon utgår från att bolaget skulle höra av sig om de på något sätt skulle hamna i ett lojalitetsproblem.

Superhjältar på Youtube

Maqs är en advokatbyrå som flera gånger profilerat sig offentligt, bland annat med en Youtube-film där advokaterna beskriver sig själva som superhjältar.

Men när SVT kontaktar Maqs för att få svar på hur man resonerat kring de dubbla rollerna i detta fall, så blir det korta svaret: ingen kommentar.

En av de jurister som gjorde second opinion-bedömningen, och som senare lämnat Maqs, uppger via mejl att hon inte såg något problem med uppdraget eftersom man inte vet på förhand vilka företag som kan komma att delta i en upphandling.

SVT har tagit del av Maqs second opinion-rapport till landstinget. Juristerna uppmärksammar där ett antal frågetecken kring avtalet, men lyckas i likhet med landstingets egna jurister inte hitta de avgörande oklarheter som senare ledde fram till den stora tvisten och fördyringen.

Kan få ny granskning

Oppositionspolitiker har krävt att hela strumpavtalet ska granskas av en extern utredare, och det omförhandlade avslutsavtalet med Onemed överklagades i höstas till förvaltningsrätten av Miljöpartiet.

Slutavtalet kan också komma att granskas av Konkurrensverket. Biträdande enhetschef Mattias Berger uppger för SVT att man har ärendet under bevakning, eftersom det innebar stora förändringar av ursprungsavtalet, vilket eventuellt skulle ha föranlett en ny upphandling.