Hetsig trafikdag i skuggan av stormen

– Om man absolut måste ut och åka bil så bör man välja större vägar med skilda körfält. De brukar klara sig bättre än de mindre vägarna där det är större risk att det faller ner ett träd som begränsar framkomligheten, säger Agneta Eklund vid Trafikverkets presstjänst.

– På mindre vägar står ofta träden nära vägkanterna och om de blåser omkull och blockerar vägen kan det bli direkt livsfarligt. Dessutom kan bilen bli instängd på en vägsträcka av nedblåsta träd och det är inte säkert att någon kan ge sig ut för att röja upp, säger Bengt Olsson på Trafikverket till SVT Nyheter.

När många tar bilen hem på annandagen efter att ha firat jul är det risk för att det kan bli en del köer.

Sänkt hastighet på Öresundsbron

Men på måndagseftermiddagen hade Trafikverket inte fått in några rapporter om större störningar på grund av köer.

Under kvällen väntas julstormen Urd dra in över landet. Men redan på dagen har det börjat blåsa kraftigt.

På grund av de hårda vindarna har hastigheten sänkts på Öresundsbron. Högsta hastigheten är 70 kilometer i timmen. Vindkänsliga fordon rekommenderas att inte köra över bron.

Beroende på vindstyrkan kan det även bli aktuellt att stänga vägbroar som är känsliga för vind, skriver Trafikverket på sin hemsida.

Problem för tågresenärer

Stormen orsakar aven problem för tågresenärer. Skånetrafiken har ställt in en mängd avgångar under kvällen och under dagen på tisdagen. Ingen ersättningstrafik körs under måndagskvällen.

SJ har än så länge inga inställda avgångar på grund av stormen.

– Men vi följer läget noga, säger Lisa Silow vid SJ:s presstjänst.

Luftfartsverket har hittills inte fått några indikationer på att flygtrafiken påverkas av stormen. En bredare bedömning av läget kommer att göras vid 19-tiden, uppger Luftfartsverkets presstjänst.