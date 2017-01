SMHI varnar för storm i norra Sverige

I eftermiddag drar ett djupt lågtryck in från Norska havet som ger ordentligt blåsigt väder i norra Norrland. Även om Norge får ta emot de värsta vindarna så har SMHI utfärdat en klass 2-varning för storm i norra Lapplandsfjällen. Medelvindar på minst 25 sekundmeter kan göra det mycket svårt att gå upprätt och i kombination med snöfall kan sikten bli obefintlig.

I Norrbottens läns inland varnar väderinstitutet för stormbyar på 22 till 27 sekundmeter. Det finns risk för skador på byggnader, kringflygande föremål, större skador på skog, störningar i trafiken samt på el- och teleförsörjningen.

Bör ta varningen på allvar

I Sverige är det relativt ovanligt med klass 2-varningar, varför man bör ta dem på allvar menar SVT:s meteorolog Tora Tomasdottir.

– Det här är inget som SMHI går ut med om man inte vet att det kommer att bli ganska så jobbigt, säger hon.

Samtidigt finns en klass 1-varning utfärdad för hård vind i Norrbottens läns kustland samt i Jämtlandsfjällen.

– Det kommer säkert att bli besvärligt där också. Det kanske blir jobbigt att åka upp i sittliftar, men det beror lite på vilken vindriktning det är.

I inlandet och fjällen blåser det som värst mitt på kvällen och vid kusten sent på kvällen. Men ovädret går över ganska snabbt – redan natten mot torsdag har vindarna avtagit.

Inställda tåg

SJ har ställt in två avgångar på sträckan Luleå–Narvik under förmiddagen. Samtidigt finns det en risk för att även nattågen mellan Stockholm och Narvik ställs in. Ett besked väntas senare under dagen.

Trafikverket hade vid 09-tiden på förmiddagen inte beslutat att stänga några tåg- eller vägsträckor. Men myndigheten uppmanar alla resenärer att hålla sig uppdaterade om läget.

– Om man ska åka tåg bör man kolla med sitt tågbolag vad som gäller, det kan förändra sig snabbt. Som det ser ut nu är det inga vägar avstängda, men vi följer utvecklingen noga. Man ska vara försiktig och följa den trafikinformation som finns, säger presskommunikatör Agneta Eklund på Trafikverket.

Varnar för ishalka

SMHI har också en klass 1-varning utfärdad för plötslig ishalka i Västernorrlands län samt för Jämtlands län förutom fjällen. Orsaken är att det drar in mildare luft i området.

– I kombination med kylan på marken kan det bli underkylt regn som ger plötslig halka, säger Tora Tomasdottir.