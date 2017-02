Ungdomar lägger sig allt senare

I studien har man jämfört 11-, 13- och 15-åringars sovvanor över tid, från 1985 till 2013, och då visar det sig bland annat att bara hälften av dagens 13-åringar sover så mycket som de borde, nämligen 9-11 timmar per natt.

Men framför allt är det 15-åringarna ändrat sina vanor rejält. 1985 var det runt 15 procent av 15-åringarna som gick och lade sig efter klockan elva på kvällen, 2013 handlar det om över hälften. Och den förhållandevis lilla grupp som sover färre än sju timmar per natt, har ökat markant, från cirka fem till 15 procent under samma tidsperiod.

Blir omotiverad

Rekommenderad sovtid per natt för 15-åringar är 8-10 timmar och de som sover mindre än sju timmar per natt rapporterar dubbelt så ofta, jämfört med dem som sover minst åtta timmar, att få psykosomatiska symptom, som huvudvärk, ont i magen eller nedstämdhet flera gånger i veckan.

– Man blir på kort sikt omotiverad att göra sånt som kräver mer uthållighet och inte är intressant och roligt hela tiden, det blir svårare att koncentrera sig och man blir mer psykiskt känslig, mer ledsen och arg om man sover för lite. På lång sikt har flera studier visat att sömnbrist är en riskfaktor för att få depressioner längre fram i livet, berättar Annika Norell-Clarke som är psykolog och en av dem som ligger bakom studien. Det hon funderar över är om den moderna livsstilen och tekniken kan ligga bakom en del av problemen:

Ta gemensamt ansvar

– Vi har inga stopptider längre. På 80-talet var det så att om en förälder ville att man skulle gå och lägga sig, så fanns inte så mycket motstånd. Det fanns inte så mycket att göra på kvällen, tv-programmen var slut till exempel. Men nu finns en oändlig mängd roliga och intressanta saker att engagera sig i. Som förälder ser du inte vad tonåringen gör på sitt rum, med sin telefon till exempel. Och sedan är det så att föräldrar inte är så bra på att själva varva ner och sluta engagera sig i sociala medier på kvällarna eller sluta göra saker som gör att man håller sig pigg.

Annika Norell-Clarke menar att familjen måste ta ett gemensamt ansvar för att förändra en ungdoms sovvanor:

– Man måste prata med varandra om varför tonåringen är uppe sent på kvällarna - gör man något som håller en pigg eller mår man dåligt och därför har svårt att varva ner? Är det så att man har svårt att somna in eller är det så att man vaknar på nätterna? Sen ska man ha klart för sig att tonåringar har svårare att gå upp på morgonen och de har lättare för att stanna uppe sent på kvällen. Så ser deras biologiska rytm ut. Men om man har sömnproblem flera gånger i veckan i mer än tre månader bör man ta tag i det och söka hjälp på vårdcentralen.