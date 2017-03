Bollnäs i bandyfinal efter ny skräll

– Det är jävligt skönt och 3-0 är ju riktigt bra. Det är en stor höjdpunkt i min bandykarriär. Det kändes jävligt tungt vid 4-4 men så kom frislaget och Nilsson blev ren. Jag hade inte i min vildaste fantasi trott på något sådant här, säger världsmästaren och lagkaptenen Andreas Westh till Bandyplay.

Det är nu elva dagar kvar till SM-finalen medan finalmotståndaren har minst två matcher kvar att spela.

– Skulle vi få möta Edsbyn i en SM-final skulle det slå det mesta, men jag tror att Sandviken tar det (står 1-1 i matchserien) och hoppas att de får slita. Vi är jävligt sugna på ett SM-guld, det är det som saknas, säger Westh.

Senaste gången Bollnäs vann SM-guld var 1956.

Mickelsson såg ut att bli stor matchvinnare

När Christian Mickelsson gjort två snabba mål till 4-2 låg vägen spikrak för en final för Bollnäs men Daniel Andersson reducerade till 3-4 med sex minuter kvar. I den 89:e minuten fick Villa straff efter att Johan Esplund rivits ner i en soloräd på väg mot målet.

Villa, som bränt en straff i den tredje minuten genom David Karlsson, skickade fram en ny straffskytt i form av Martin Johansson. Han satte den säkert för 4-4 och publiken såg fram emot en förlängning med Villa i förarsätet.

Skyttekungen Patrik Nilsson avgjorde

En minut senare drogs rullgardinen ner i Lidköping. Patrik Nilsson tog sig fram i straffområdet och la in bollen från nära håll och 5-4 var ett faktum. Spelgeniet Per Hellmyrs flippade in bollen på ett frislag och Nilsson tog vara på chansen. Det blev alldeles tyst i hallen och en chockad publik fick se säsongen ta slut - det var ju i år som många trodde att Villla skulle ta klubbens första SM-guld.

Stor matchvinnare såg annars Christian Mickelsson ut att bli. Efter att ha missat ett öppet volleyläge med kvarten kvar gjorde han 3-2 och 4-2 inom två minuter. Först jonglerade han med sig bollen med klubban och satte 3-2 från nära håll.

Sedan cirklade Mickelsson i anfallsposition och plockade ner Per Hellmyrs öppnande passning och tog med sig bollen och avslutade kliniskt nära mål för 4-2.

Noterbart är att Bollnäs vann bägge matcherna i Lidköping med 5-4 med Patrik Nilsson som matchvinnare båda gångerna. I den första matchen slog han till i början av förlängningen.