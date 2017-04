Damallsvenskan: Alla övergångarna

Djurgården:

In: Hallbera Gísladóttir (Breidablik), Petra Kümin (Älta), Tempest-Marie Norlin (Piteå), Freja Hellenberg(Göteborg FC), Julia Westergren (flyttas upp från F19), Patrycja Jerzak (flyttas upp från F19), Filippa Pettersson (flyttas upp från F19)

Ut: Carolina Mendes (Grindavik), Sofia Nilsson (slutar), Therese Persson (Täby FK)

Eskilstuna:

In: Hanna Glas (Umeå), Petra Johansson (klubblös), Sarah Bergman (Mallbacken), Fiona Brown (Glasgow City), Sara Linnakallio (flyttas upp från F19), Cajsa Åkerberg (flyttas upp från F19), Elin Rombing (flyttas upp från F19), Matilda Plan (flyttas upp från F19)

Ut: Elena Sadiku (Hammarby), Chloe Logarzo (Avaldsnes), Emma Jansson (Kif Örebro), Frida Svensson (Kif Örebro), Louise Quinn (Notts County), Marija Banusic (Linköping)

Göteborg FC:

In: Anna Larsson (Vallens IF), Savannah Levin (USC Trojans), Sarah Teegarden (Wake Forest Athletics), Pernilla Milton (Kungsbacka), Felicia de Feo (Eriksbergs IF)

Ut: Sara Lindén (slutar), Anna Ahlstrand (IK Gauthiod, spelande tränare), Kathlene Fernström (IFK Skoghall, spelande tränare), Freja Hellenberg (Djurgården), Sarah Mellouk (uppehåll)

Hammarby:

In: Elena Sadiku (Eskilstuna), Sejde Abrahamsson (Kif Örebro), Emma Holmgren (Sirius), Julia Ekholm (USF Knights), Kajsa Sund (Rimbo), Alma Nygren (P18 IK), Astrid Larsson (Älta), Klara Folkesson (Jitex), Ellen Gibson (Santa Clara University), Ida Karlsson (flyttas upp från U-laget)

Ut: Siri Frimodig (slutar), Eleonore Freby (Brommapojkarna), Michaela Larsson (Brommapojkarna), Maja Norrhamn (slutar), Lina Ringshamre (Sunnanå, tränare), Hanna Olsson (slutar), Anna Lindblom (slutar), Linnéa Eriksson (Uppsala), Moa Nilsson (Tyresö), Moa Hedell (Enskede)

Kif Örebro:

In: Marina Pettersson Engström (comeback), Emelie Andersson (Mallbacken), Emma Jansson (Eskilstuna), Frida Svensson (Eskilstuna), Jenny Hjohlman (Umeå), Hanna Terry (QBIK), Fanny Andersson (Kolbotn), Emma Östlund (ÖSK Söder)

Ut: Marie-Éve Nault (slutar), Melissa Tancredi (slutar), Jennie Wecksell (tränare, Nora BK), Lina Domberg (slutar), Elin Johansson (slutar), Anna Björk Kristjánsdóttir (Limhamn Bunkeflo), Verónica Pérez (Seattle Reign), Sejde Abrahamsson (Hammarby), Sarah Michael (Rynninge), Ogonna Chukwudi (Kristianstad)

Kristianstad:

In: Rita Chikwelu (Umeå), Hanna Sandström (Umeå), My Linderholm (Kullabygden), Rebecka Holm (Rosengård), Tine Schryvers (Vålerenga), Ogonna Chukwudi (Kif Örebro), Becky Edwards (Orlando Pride)

Ut: Erica Ekelund (slutar), Nellie Karlsson (Växjö), Elin Karlsson (Växjö), Lisa Karlsson (Växjö), Jenny Danielsson (Sporting Huelva), Stina Lykke Petersen (Kolding), Johanna Rasmussen (Linköping), Ida Guehai (Levante)

Kvarnsveden:

In: Lara Ivanusa (ZNK Olimpija), Armisa Kuc (Sarajevo), Melisa Hasanbegovic (Sarajevo), Jenny Wahlén (flyttas upp från F19)

Ut: Caroline Lundberg (slutar), Tiffany Weimer (Boston Breakers), Sarah Elnicky (Peninsula Power), Adelaide Gay (ÍBV), Joanna Snell (Falu BS), Michaela Hermansson (slutar), Meghan Toohey (återvänder till USA)

Limhamn Bunkeflo:

In: Julia Welin (Höllviken), Emelie Erlandsson (klubblös), Iina Salmi (Rosengård, lån), Anna Björk Kristjánsdóttir (Kif Örebro), Malin Winberg (Östersund), Eveliina Parikka (PK-35)

Ut: Sara Andersson (Borgeby), Emma Ekman (Borgeby), Fia Pettersson (slutar), Sabrina Viguier (slutar), Sophie Sundqvist (Rosengård)

Linköping:

In: Lina Hurtig (Umeå), Maja Kildemoes (Odense), Johanna Rasmussen (Kristianstad), Marija Banusic (Eskilstuna), Alva Selerud (Norrköping), Lisa Lantz (Umeå), Irma Helin (Piteå), Emmaliina Tulkki (TPS Åbo), Sara Olai (flyttas upp från F19), Wilma Thörnqvist (flyttas upp från F19)

Ut: Mariann Gajhede Knudsen (slutar), Chandra Bednar (Vittsjö), Pernille Harder (Wolfsburg), Emilia Larsson (Nyköping), Fridolina Rolfö (Bayern München), Stina Blackstenius (Montpellier), Renée Slegers (skadad)

Piteå:

In: Linn Viklund (Storfors), Cecilia Edlund (Alvik), Madelen Janogy (Mallbacken), Julia Karlenäs (Mallbacken), Linnea Selberg (flyttas upp från F19)

Ut: Tempest-Marie Norlin (Djurgården), Paulina Hedquist (Assi), Irma Helin (Linköping), Elin Bergkvist (Kalmar), Klara Grahn (Kalmar)

Rosengård:

In: Hanna Folkesson (Umeå), Sophie Sundqvist (Limhamn Bunkeflo), Sanne Troelsgaard (Kolding), Anja Mittag (Wolfsburg), Johanna Barth (flyttas upp från F19), Olivia Elofsson (flyttas upp från F19

Ut: Marta (Orlando), Rebecka Holm (Kristianstad), Iina Salmi (Limhamn Bunkeflo, lån), Sofia Lundgren (slutar), Natasa Andonova (Paris Saint-Germain), Gaëlle Enganamouit (Dalian Quanjian)

Vittsjö:

In: Amanda Persson (Växjö), Emma Lundh (Liverpool), Chandra Bednar (Linköping), Hannah Wilkinson (Tennessee Volunteers)

Ut: Anna Hjälmkvist (Växjö), Therése Björck (Glimåkra), Katie Fraine (Avaldsnes), Nkem Ezurike (Mallbacken), Josephine Chukwunonye (Asarums IF)