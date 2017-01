Djurgården hittade hem på bortaplan

För bottenlag är det viktigt att vinna rätt matcher.

Tabellelvan Djurgården följde manualen när det blev seger borta mot SHL-ishockeyns jumbo Rögle.

Adam Ollas Mattsson, som visade vägen med 1–0-målet, vet när han ska slå till. Den 20-årige backen hade inför bottenmötet gjort ett SHL-mål på 86 matcher.

Det andra gjorde han på en van målskytts vis. Efter att ha vunnit en fysisk duell på egen planhalva transporterade han pucken över isen med långa skär och placerade den i Röglemålvakten Anders Lindbäcks vänstra kryss.

Efter att Simon Ryfors kvitterat ordnade Daniel Brodin, sent i första perioden, och Patrik Lundh, sent i den andra, Djurgårdsmålen som gav tre poäng.

– Vi gör en ganska bra match även om vi slarvar en del, sade Lundh till C More.

Rögle vann med klara 4–0 på Hovet i slutet av oktober men hade tre raka förluster inför mötet med Djurgården. Laget är svårt skadedrabbat och kom till start med endast elva forwards. Då håller det inte att slarva bort två lägen i spel fem mot tre.

– Vårt powerplay är under all kritik. Det är för dåligt, sade lagkaptenen Christopher Liljewall till C More.