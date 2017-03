Frölunda till semi efter rysare

3-3 i matcher. 2-2, och 14-14 i mål totalt, efter full tid i sjunde avgörande. Att påstå att kvartsfinalserien mellan Frölunda och Skellefteå varit jämn är ett understatement.

– Det kommer att bli ett skitmål som avgör, sa Skellefteås Pontus Petterström inför avgörandet.

Men något ”skitmål” blev det inte. Victor Olofsson kom med fart och satte 3-2 i krysset, 9.52 in i sudden death.

– Jag kommer med bra fart, får en bra puck och försöker bara få den högt och den går in. Underbart, säger Olofsson till C More.

Reste sig från 3-1-underläge

Efter fyra matcher i kvartsfinalserien ledde Skellefteå med 3-1 och var på väg mot semifinal. Men regerande mästarlaget reste sig och gjorde det som krävdes – vann de tre sista matcherna.

– Vi hade inget att förlora när vi låg under med 3-1. Vi har slappnat av och kört bara, säger Olofsson.

Frölunda fick en drömstart på ”game 7” när Simon Hjalmarsson satte 1-0 redan efter 2.30. Skellefteåmålvakten Joni Ortio släppte en retur, Jonathan Sigalet skickade ner pucken och efter en blixtsnabb pass från Joel Lundqvist kunde Hjalmarsson ge hemmalaget ledningen inför över 12 000 åskådare.

I andra perioden fick vi se en uppryckning från Skellefteå, som spelade utan avstängde lagkaptenen Jimmie Ericsson. Först kvitterade Joakim Lindström i powerplay och sedan tog man över ledningen när Andreas Wingerli satte 2-1 bakom en något skymd Johan Gustafsson.

”Det här är sorgligt”

Men mästarlaget kom tillbaka igen. Olofsson, som sedan alltså avgjorde i sudden, tittade upp och passade Sigalet som slog in kvitteringen 4.40 in i tredje perioden.

Förlusten innebär att Skellefteås svit på sex raka finaler är bruten.

– Det här är sorgligt. Vi har ett gäng krigare som kämpar för varandra. Att de inte får betalt för det hårda jobbet de lägger ner, det känns sorgligt. Det är fruktansvärt bittert, säger Skellefteås tränare Bert Robersson till C More.

Frölundas tränare Roger Rönnberg hyllade lagkaptenen.

– Det här är Joel Lundqvists lag. Ett superproffs uti fingerspetsarna. Han höjer sig i de här matcherna, säger Rönnberg.

I semifinalserien, som inleds på söndag, väntar Brynäs.