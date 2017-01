Luleå fick revansch på Malmö

Malmö hade förlorat sex av sina åtta senaste matcher. Inte heller Luleå hade någon vidare trend att fira – inför dagens match hade norrbottningarna fyra förluster på fem matcher.

Senaste lagen möttes blev det en klar 5–0-seger för Malmö.

Powerplay-giganten levererade

Några utklassningssiffror blev det däremot inte den här kvällen.

Matchen var bara två minuter gammal när Luleå tilldömdes en straff, men bortalaget kunde inte förvalta den chansen.

Istället var det SHL:s bästa powerplaylag Malmö som utnyttjade sin styrka när de fick chansen. Knappt 25 sekunder in i sitt andra numerära överläge i matchen satte forwarden Robin Alvarez dit 1–0 för hemmalaget.

Trots många chanser såg det ut att bli en mållös mittperiod. Men med dryga minuten kvar av andra perioden klev Luleås 17-åring Isac Lundeström fram och utjämnade matchen med sitt tredje SHL-mål för säsongen.

”Överraskade i början”

I den tredje perioden blev Malmömålvakten Cristopher Nihlstorp pååkt av Luleås Daine Todd som straffades med en tvåminutersutvisning. Malmö pressade på i powerplay och hade många farliga chanser att ta ledningen, men några mål blev det inte i tredje perioden.

Matchen gick till förlängning där Luleås Bill Sweatt kunde avgöra efter dryga minuten.

– Tung förlust. Vi skapar mycket chanser och är där, men de vill inte gå in, säger Malmös huvudtränare Peter Andersson till C More.

– Det var tufft. Vi blev överraskade i början, men började långsamt vända matchen efter det, säger Luleås matchhjälte Bill Sweatt till C More.