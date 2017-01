Ustiugov höll undan – vann Tour de Ski

1. Sergey Ustiugov RUS 3:24:47.9

2. Martin Johnsrud Sund NOR+ 1:02.9

3. Dario Cologna SUI 1:19.1

4. Maurice Manificat FRA 1:26.9

5. Matti Heikkinen FIN 1:31.3

6. Marcus Hellner SWE 2:05.8

7. Alex Harvey CAN 2:39.7

8. Simen Hegstad Kruger NOR 3:27.2

9. Hans Christer Holund NOR 3:50.4

10. Niklas Dyrhaug NOR 4:24.9



Övriga svenskar:

16. Jens Burman SWE 5:30.3

24. Daniel Richardsson SWE 8:45.6

32. Axel Ekström SWE 10:28.6

34. Viktor Thorn SWE 11:13.7