Artisten Kesha ändrar textrad om P Diddy

”TiK ToK”-raden ”Wake up in the morning feelin' like P Diddy” hade ändrats till ”wake up in the morning feelin' just like me” när artisten Kesha uppträdde i helgen, skriver NME.

Sean ”P Diddy” Combs tidigare flickvän, R'n'B-artisten Cassie, lämnade in en stämningsansökan där Combs anklagades för bland annat misshandel och våldtäkt.

Bara en dag senare förlikades parterna och det blir därmed ingen rättegång.

Kesha har tidigare lämnat in en egen stämningsansökan gällande sexuella övergrepp mot producenten Dr Luke. Parterna förlikades i år efter nio års rättstvist.