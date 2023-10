Konsertfilmen ”Taylor Swift: The eras tour” blev etta på biolistan i USA och Kanada under sin premiärhelg. Foto: TT/AP/Ashley Landis/Tiktok

Konsertfilmen ”Taylor Swift: The eras tour” debuterade som etta på biolistan i USA och Kanada. Filmen drog in 95–97 miljoner dollar, motsvarande ungefär en miljard kronor, i biljettintäkter under sin premiärhelg.