Countrystjärnan Kris Kristofferson har dött

Mångsysslaren Kristoffersons karriär tog fart sent på 1960-talet. Amerikanen, med rötter i Texas och Sverige, skrev klassiker som ”Sunday mornin' comin' down”, ”Help me make it through the night” och ”For the good times”.

Var även skådis

Han var själv artist, men många av hans låtar fick mest uppmärksamhet när de framfördes av andra – till exempel Janis Joplins version av "Me and Bobby McGee" som hon spelade in kort före det att hon dog av en överdos 1970.

Kristofferson var också skådespelare, och spelade till exempel huvudrollen mot Barbara Streisand i ”A star is born” (1976), för vilken han belönades med en Golden globe. Han spelade också i ”Blade” som fick premiär 1998.

Gästspel på scen

Han gifte sig med sångerskan och låtskrivaren Rita Coolidge 1973. De fick en framgångsrik karriär som duo och vann två Grammys, innan de gick skilda vägar 1980.

Kristoffersons farmor och farfar var första generationens invandrare till USA från Sverige.

Kris Kristofersson drog sig tillbaka från att uppträda och spela in musik 2021, och har sedan dess endast gjort enstaka gästspel på scenen. Enligt familjens talesperson Ebie McFarland somnade han in omgiven av sin familj.