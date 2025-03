Dags för Grammisgalan 2025 – blir Ingrosso den stora vinnaren?

ÅRETS ALBUM

Amanda Bergman – Your Hand Forever Checking On My Fever

Becky and the Birds – Only music makes me cry now

Benjamin Ingrosso – Pink Velvet Theatre

C.Gambino – In Memory Of Some Stand Up Guys Private Collection)

El Perro del Mar – Big Anonymous

ÅRETS ALTERNATIVA POP

Annika Norlin, Jonas Teglund – En tid att riva sönder

Becky and the Birds – Only music makes me cry now

Dina Ögon – Orion

El Perro del Mar – Big Anonymous

Little Jinder – romantik på svenska

ÅRETS ARTIST

Ant Wan

Benjamin Ingrosso

Bladee

Miss Li

Zara Larsson

ÅRETS ELEKTRO/DANS

HNNY – Light Shines Through

Izza Gara – Samlad årsproduktion

Joshua Idehen – All You Can do Is Try + Mum Does the Washing EP

Killen. – Highlight

Prof. Stranger – Samlad årsproduktion

ÅRETS FOLKMUSIK

Diket – Och sen kom vintern

Duga – Ørf-Our Extended Play

Hanna & Robin – Gibraltar

Olika artister – Spelkvinnor i Dalarna

Väsen & Hawktail – Väsen & Hawktail

ÅRETS HIPHOP

Ant Wan – Wanderland

C.Gambino – Sista Gång, In Memory Of Some Stand Up Guys Private Collection)

Dizzy – Samlad årsproduktion

Jireel – YEMAYA

L1NA – TNT

ÅRETS HÅRDROCK/METAL

Amaranthe – The Catalyst

Horndal – Head Hammer Man

Nestor – Teenage Rebel

Opeth – The Last Will And Testament

Skraeckoedlan – Vermillion Sky

ÅRETS LÅT

”Que Sera – Medina

Text och musik: Anderz Wrethov, Peter Boström, Ali Jammali, Sami Rekik, Jimmy Thörnfeldt

”Misstag – Miss Li

Text och musik: Sonny Gustafsson, Linda Karlsson

”Hålla mig – Molly Sandén

Text och musik: Victor Rådström, Molly Sandén, Adam von Mentzer, Louise Lennartsson

”Honey Boy (feat. Nile Rodgers & Shenseea) – Purple Disco Machine & Benjamin Ingrosso

Text och musik: Anya Jones, Nile Rodgers, Benjamin Wahlgren Ingrosso, Chinsea Lee, Hampus

Lindvall, Tino Schmidt

”You Love Who You Love – Zara Larsson

Text och musik: Uzoechi Emenike, Zara Larsson, Karl Ivert, Kian Sang

ÅRETS NYKOMLING

Becky and the Birds – Only music makes me cry now

Hannes Aitman – Weak Point

ORKID – Where Flowers Grow

Sunnan – Cinema

Y4ska – Samlad årsproduktion

ÅRETS POP

Benjamin Ingrosso – Pink Velvet Theatre

Miriam Bryant – Samlad årsproduktion

Miss Li – Livet, döden, skiten däremellan

Molly Sandén – Samlad årsproduktion

Victor Leksell – Tid & Tro

ÅRETS ROCK

Avantgardet – Noof Belfast – Nybro City

Johnossi – Forevers

Jonas Lundqvist – Sorgetornets spejare

Linn Koch-Emmery – Borderline Iconic

Thåström – Somliga av oss

ÅRETS SOUL/RNB

Cherrie – Samlad årsproduktion

Christian Nanou – Stockholm

Kaah – FÄRGER

Mabel – Samlad årsproduktion

Nápoles – Silk City