Alla årstider har ett slut: likaså mellosäsongen. Det har sagts förut men är värt att säga igen.

En kväll räcker.

Ledsen Christer Björkman men det är dags att banta ner det du byggt upp. Visst, jag fattar barnunderhållningsaspekten – men det går väl att lösa med Lilla Melodifestivalen? Som vi ikväll fick veta att startar upp igen i nyversion i höst med titeln Hello Mello.

Så då var det utrett. Nu till kvällens final som hade betydligt högre nivå än deltävlingarna, vilket säger sig självt och är ytterligare ett argument för att korta den här folkfesten. Ikväll var numren tajtare, rösterna vassare och i luften vilade en nerv. Troligtvis för att det först nu kändes på riktigt.

Proffsig repetition

Finalen av Melodifestivalen 2024 i Friends Arena bjöd på en go mix. Livsbejakande sambatoner och barfota ballader varvades med energisk pop och hemlängtande country. Alla fick något, och de på scen var proffs.

Hatten av.

Det som talar för flera deltävlingar är att låtarna hinner under dessa veckor gräva sig in i huvudet och slå rot. Oberoende om de är bra eller dåliga. Runtom i detta avlånga land har det säkerligen nynnats på Cazzi Opeias ”Give my heart a break” eller Lisa Ajax ”Awful liar”. Fler än jag lär ha funderat över om man någonsin skulle ”pull off” trosor och lårhöga stövlar à la Jacqline – för att inte tala om LIAMOO:s mantel och eldklot i handflata....

Ja, vi kan de här numren nu.

Ingen ESC-vinnare

Vinnarna var självklara från start: favorittippade Marcus och Martinus höll för trycket. Nu är Sverige i den märkliga situationen att ett norskt tvillingpar representerar Sverige i Eurovision Song Contest på hemmaplan i Malmö.

Men kommer Marcus och Martinus att vinna hela Eurovision? Nix. Trots ett snyggt scennummer med laser som påminner om Benjamin Ingrossos medverkan 2018, och två uppenbara charmtroll i fronten går det inte att bortse från att ”Unforgettable” är, namnet till trots, en rätt intetsägande låt.