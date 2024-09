Fejden mellan 90-talsikonerna blir pjäs

De två brittiska banden hade sina respektive storhetstider på 90-talet, då de båda var Storbritanniens absolut största band. Pjäsen "Battle" utspelar sig delvis under sommaren 1995, då fansen satt som på nålar kring huruvida Blurs "Country house" eller Oasis "Roll with it" skulle toppa listorna.

Blur vann just den fighten, men basisten Alex James har senare sagt att Oasis vann det stora kriget, som ofta kallas "Slaget om britpopen".

"Battle" skrivs av komikern och manusförfattaren John Niven, som har beskrivit uppsättningen som "en komedi med udd".

Regissör och skådespelare är ännu inte kända.