”Gossip girl”-skådespelaren Michelle Trachtenberg är död

Hon hittades död i en lägenhet på Manhattan i New York på onsdagen, rapporterar ABC News med hänvisning till poliskällor.

Michelle Trachtenberg, som nyligen genomgick en levertransplantation, tros ha avlidit av naturliga orsaker och polisen misstänker inget brott. En obduktion kommer att göras för att fastställa dödsorsaken.

Trachtenberg växte upp i New York och märktes tidigt som barnstjärna i Nickelodeon-produktioner som ”The adventure of Pete and Pete” och ”Harriet – Den listiga lilla spionen”.

Genombrottet kom i rollen som Dawn Summers i ”Buffy”. Hon anslöt år 2000 och spelade i tre säsonger lillasyster till Sarah Michelle Gellars Buffy.

Några år senare firade hon nya framgångar som Georgina Sparks i ”Gossip girl”, där hon mellan 2008 och 2012 bland annat spelade mot Blake Lively och Leighton Meester. Hon gästspelade i nystarten av serien 2021.