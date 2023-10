Han räddade Freddie Wadlings konst efter branden

Freddie Wadling var en folkkär artist och legendar på den svenska musikscenen, känd för en särpräglad röst som berörde många.

Under åren medverkade han en rad olika band som Cortex, Blue for two och Fläskkvartetten.

Men förutom musiken fanns konsten alltid med i både hans musikskapande och vardag då han tecknade, målade och skissade på allt som fanns nära till hands.

Nu visas hans verk i boken ”Wadling- My Head is a Crowded Room”.

– Det var ju liksom inget som riktigt kom ut, utan det var den privata Freddie som gjorde det här. Teckningarna hamnade i högar och sedan i flyttkartonger, säger ungdomsvännen och fotografen Lars Sundestrand.

Förstördes i brand

År 2014 brann Freddie Wadling och hans fru Bellas hus i Göteborg ned till grunden och en stor del av konsten gick förlorad.

Tusentals verk, som sträckte sig tillbaka så långt som till sent 70-tal, kunde sedan hittas i garaget till huset. Lars Sundestrand var en av dem som fick förvalta det som gick att räddas.

– Allt som Freddie vidrört med en penna eller pensel, det sållade vi ut. Det blev till slut en stor utställning på Stadsmuseet i Göteborg. Det var första gången en del av Freddies konst visades på det sättet och min bok är en fortsättning på det.

”Det är hans språk”

I boken har Lars Sundestrand även samlat hans egna fotografier från tiden tillsammans med Freddie och röster från flera som på något sätt inspirerats eller påverkats av hans konst.

Bland dem finns artisten Robert Hurula, som även han sysslar med konst vid sidan av musiken.

– Om man gör mycket bilder eller håller på med musik så gör man det kanske av anledningen att man finner det svårt att kommunicera på övriga sätt. Så kanske är därför det känns som att man kommer in i huvudet på någon så här, för det är liksom hans språk.