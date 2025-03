Här är Kajs konkurrenter i Eurovision song contest 2025

Det är flera bidrag som väckt debatt tidigt under Eurovision-säsongen. Estlands bidrag ”Espresso macchiato” där artisten Tommy Cash fått kritik för att göra sig lustig över italienska klichéer med textrader som ”no stresso, no need to be depresso”.

Medan Maltas bidrag måste få en ny låttext eftersom den anses vara för snuskig. Artisten Miriana Conte framför sin låt ”Kant”, som är det maltesiska ordet för att sjunga. Men fonetiskt låter det som ett vulgärt engelskspråkigt ord för det kvinnliga könsorganet och det är det som har blivit en stor snackis. EBU, som arrangerar Eurovision song contest, har krävt att en ny låttext ska lämnas in annars så kommer låten att stoppas från årets tävling.