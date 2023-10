Här hedrar U2 dödsoffer på israeliskt rejv

Terrorstämplade Hamas attack mot helgens Supernovafestival i Israel har beskrivits som en massaker och 260 personer uppges ha dödats.

När Bono introducerade ”Pride” under spelningen på Sphere i Las Vegas bad han publiken sjunga med för ”våra bröder och systrar – för dem som själva sjöng på Supernova Sukkot-festivalen i Israel”.

– I ljuset av vad som händer i Israel och på Gaza verkar en låt om ickevåld lite löjlig, till och med skrattretande, men våra böner har alltid varit för fred och ickevåld, säger sångaren Bono i ett videoklipp från spelningen.

Låtens text syftar på Martin Luther King och medborgarrättsrörelsen men i Las Vegas ändrades just den versen till: “Early morning, October 7, the sun is rising in the desert sky. Stars of David, they took your life but they could not take your pride.”