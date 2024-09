Hedda Stiernstedt om utdragna kampen mot ätstörningarna

Hedda Stiernstedt slog igenom brett i SVT:s Vår tid är nu, och har sedan dess medverkat i bland annat serierna Börje – The journey of a legend och One more time. Men det var egentligen bara några år sedan hon blev av med de sista resterna av ätstörningarna som utvecklades under tonåren och som gradvis blev bättre efter gymnasiet. Det berättar hon i Min sanning.

– Sen hänger många saker i. Fixa idéer om vissa typer av matprodukter och sådär, som jag sakta men säkert har övervunnit en i taget, säger hon.

– Det är många insikter på vägen. Som vuxen så är det att man klipper sociala band. Genom att inte följa med ut och dricka öl eller komma senare till middagen för att man redan har ätit. Man missar så mycket liv, det är inte värt det.

Se Min sanning i SVT Play eller i SVT2 söndagen den 1 september klockan 20.00.