Hiphop möter iransk folkmusik i ny dansföreställning

I föreställningen ”While in battle I’m free, never free to rest” möter Cullbergs danskompani, dansare från street dance-scenen för att utforska konflikten mellan individ och kollektiv.

– Det är ett stycke med flera olika språk och handlar om hur vi pratar med varandra, delar och ger något av oss själva till varandra och kollektivet, säger koreografen Hooman Sharifi.

Iransk folkmusik och hiphop beats

Föreställningens titel är hämtat från ett citat av den amerikanska författaren och medborgarrättsaktivisten James Baldwin (1924–1987). Och verket inleds med en nyskriven dikt av poeterna Merima Dizdarević, Athena Farrokhzad och Burcu Sahin.

Bakom ljudbilden står Neda Sanai som blandar iransk folkmusik med hiphop-beats.

– Jag tror det är viktigt att blanda olika genrer för att få dem att mötas. Iransk folkmusik spelas idag och har en historik och det är samma med hiphopen. Det mötet skapar ett rum som är okänt för alla, säger koreografen Hooman Sharifi.

Skapa en parallell verklighet

Hooman Sharifi är född i Teheran och kom till Norge som ensamkommande flyktingbarn. Han har en bakgrund som hiphopdansare och har under flera år drivit det egna kompaniet Impure Company som kombinerar olika konstnärliga uttryck inom dans, teater och bildkonst med ämnen som rör politik, makt och våld.

Med ”While in battle I’m free, never free to rest” vill han tillsammans med publiken och dansarna skapa en parallell till samtiden.

– Det vi kan göra som dansare är att se vilka verktyg vi har och försöka visa hur olika saker kan existera samtidigt.

