Bästa manliga biroll: Kieran Culkin (”A real pain”)

Bästa animerade film: ”Flow”

Bästa animerade kortfilm: ”In the shadow of the cypress”

Bästa kostym: ”Wicked” (Paul Tazewell)

Bästa originalmanus: ”Anora” (Sean Baker)

Bästa manus efter förlaga: ”Konklaven” (Peter Straughan)

Bästa smink: ”The substance”

Bästa klippning: ”Anora” (Sean Baker)

Bästa kvinnliga biroll: Zoë Saldaña (”Emilia Pérez”)

Bästa produktionsdesign: ”Wicked”

Bästa originallåt: ”El Mal” (”Emilia Pérez”)

Bästa kortdokumentär: ”The only girl in the orchestra”

Bästa dokumentär: ”No other land”

Bästa ljud: ”Dune part two”

Bästa specialeffekter: ”Dune part two”

Bästa kortfilm: ”I’m not a robot”

Bästa foto: ”Brutalisten”

Bästa utländska film: ”I’m still here” (Brasilien)

Bästa originalmusik: Daniel Blumberg (”Brutalisten”)

Bästa manliga huvudroll: Adrien Brody (”Brutalisten”)

Bästa regi: Sean Baker (”Anora”)

Bästa kvinnliga huvudroll: Mikey Madison (”Anora”)

Bästa film: ”Anora”