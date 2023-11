”Imponerande, men historien bakom är starkare än låten”

Håller det The Beatles nya låt? Hör SVT:s musikkritiker Per Sinding-Larsen kommentera. Foto: AP

Ingen ny ”Love me do” eller ”Strawberry fields forever”.

Men The Beatles dagsfärska singel ”Now and then” går ändå hem hos SVT:s musikkritiker Per Sinding-Larsen.

– Det starka är historien bakom låten, säger han till SVT.