Kärlek, hat och besatthet – så har fansen följt One Direction

Från hyllad till hatad och tillbaka. I klippet djupdyker SVT:s reporter i hur relationen mellan fansen och One Direction sett ut genom åren. Foto: TT, Andreas Idén/SVT

Under sin tid i One Direction hyllades Liam Payne tillsammans med sina bandkollegor. Men några år in i solokarriären förändrades fansens tonläge om honom.