Kendrick Lamar ”firar sin vinst” i uppmärksammad rapfejd med konsert: ”Vrider om kniven”

Rapparna Kendrick Lamar och Drake har varit osams länge. Men under våren 2024 nådde deras konflikt nya höjder och flera så kallade disslåtar släpptes under loppet av några dagar. Bland annat ”Family matters”, ”Meet the Grahams” och ”Euphoria”, som alla genererat miljontals lyssningar.

Från början handlade det om vem som var den bättre rapparen men med tiden, och de nya låtarna, började det hagla flera anklagelser om saker som Kendrick Lamars längd och att Drake är för ”mainstream”.

Snart följde dock mer allvarliga anklagelser om pedofili och våld i nära relation. För vilket ingen av artisterna åtalats eller dömts för.

Spelade disslåt fem gånger i rad på konsert

Debatten om vem som ”vunnit” konflikten, eller ”beefen”, har hela tiden gått varm på sociala medier och inkluderat fans från båda sidorna.

När Kendrick Lamar i början av maj släppte ”Not like us” enades de flesta kritiker i att bråket var över.

– Kendrick var den solklara vinnaren, säger Johannes Cakar, musikjournalist på Svenska dagbladet.

Men för bara några dagar sen annordnade Lamar konserten ”The pop out: Ken and friends” i Los Angeles dit han bjöd in många rap-profiler förknippade med USA:s västkust och musikscenen där. Bland andra Dr Dre, Roddy Ricch och Tyler the creator.

Där spelades ”Not like us” inte mindre än fem gånger på rad på uppmaning av fansen som sjöng med varje gång.

– Det här är Kendrick Lamar som firar sin vinst och vrider om kniven, säger Johannes Cakar.

