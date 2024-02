Kompositören Georg Riedel är död

Georg Riedel föddes i dåvarande Tjeckoslovakien 1934 och emigrerade till Sverige med sin familj som fyraåring. Han är framförallt känd för att ha komponerat musiken till filmerna efter Astrid Lindgrens böcker, däribland sångerna ”Idas sommarvisa” och ”Du käre lille snickerbo”.

Ett annat verk som är starkt förknippat med honom är Monica Zetterlunds hit ”Sakta vi gå genom stan”, där Riedel stod för arrangemanget och spelade bas.

Fortsatte göra musik

Kreativiteten och viljan att fortsätta skapa höll i sig livet igenom. Våren 2018 gav han ut en skiva med ny jazzmusik, inspelad tillsammans med fem unga musiker. Åldern till trots hade han inga problem med inspirationen när han skulle sätta sig ner för att komponera.

– Jag får vara väldigt tacksam för det, hittills har jag inte märkt att det tagit slut, snarare att jag kommit på mer och mer, jag är till och med förvånad själv, sade han i en intervju med TT i samband med skivsläppet.

Han hann under sin långa karriär tilldelas en rad priser och utmärkelser, däribland två grammisar och Evert Taube-stipendiet. År 2020 valdes han in i Swedish music hall of fame och så sent som i fjol tilldelades han barnkulturpriset Alfons-Bokalen.

”För musik utan gränsdragning mellan barnsliga eller vux-liga melodier och för mod att låta varje komponent av text och musik sammanstråla utan tillrättavisning, helt i Gunilla Bergströms anda”, löd motiveringen.

Många inspirationskällor

Förutom barnmusiken och jazzen komponerade han även konstmusik, bland annat en opera efter August Strindbergs ”Hemsöborna”, som hade sin urpremiär på Folkoperan i Stockholm, och körmusik till texter av Tomas Tranströmer.

Inspiration hittade han i allt från svensk folkmusik till Duke Ellington och judisk klezmer. Under perioder av sitt liv kände han att han var tvungen att förnya sig, men det behovet skakade han senare av sig.

– Jag är inte bunden till trender, jag skiter fullkomligt i det numera, jag gör det som är roligt att göra, sade han till TT 2018.