Kristersson om fängslade Medin: Intensiva kontakter med Turkiet

– Just nu har vi väldigt intensiva kontakter med Turkiet om detta och jag tänker inte gå in på dem alls just nu. Åtal har ju väckts och det ske domstolsförhandlingar i slutet av april. Jag vill inte försvåra något om detta just nu, säger Kristersson.

På frågan varför statsministern inte har besökt Turkiet, som han gjorde under Natoförhandlingarna, svarar han att det finns "många saker som vi överväger", men han vill inte kommentera närmare.